Sorpresa Calabria, l’università scala le classifiche nazionali

Le nuove classifiche universitarie 2025/2026 ridisegnano la geografia dell’istruzione superiore in Italia e mettono in discussione molti luoghi comuni. Se da un lato resta evidente il divario storico tra Nord e Sud, dall’altro emergono con forza alcune realtà meridionali capaci di competere ai massimi livelli, segnando un cambio di passo significativo nel panorama accademico nazionale.

A confermarlo sono le più recenti rilevazioni sulle università italiane, che restituiscono l’immagine di un sistema ancora disomogeneo, ma attraversato da segnali di crescita importanti nel Mezzogiorno. Tra questi, il dato che colpisce di più arriva dalla Calabria.

L’Università della Calabria, con sede a Rende, conquista infatti il primo posto tra i grandi atenei statali italiani con un punteggio di 94,3, superando università tradizionalmente considerate punti di riferimento nel Nord del Paese. Un risultato che assume un valore simbolico oltre che concreto, perché dimostra come la qualità dell’offerta formativa e dei servizi non sia più un’esclusiva delle aree economicamente più forti.

Il primato dell’Unical non nasce per caso. Alla base del risultato ci sono una serie di fattori che negli ultimi anni hanno contribuito a rafforzarne la competitività: servizi agli studenti più efficienti, una spinta decisa sulla digitalizzazione, una maggiore attenzione al sostegno didattico e amministrativo, oltre a una crescente apertura internazionale. Elementi che oggi rendono l’ateneo calabrese un modello osservato con interesse anche fuori dai confini regionali.

Il dato più rilevante, però, va oltre il singolo risultato. La performance dell’Università della Calabria racconta infatti una trasformazione più ampia: la geografia dell’eccellenza universitaria italiana non coincide più in modo automatico con le tradizionali roccaforti del Nord. In un contesto in cui per anni il Sud è stato descritto soprattutto attraverso ritardi, carenze strutturali e fuga di talenti, i nuovi segnali mostrano una realtà più complessa e dinamica.

Il successo calabrese indica che, quando vengono messi in campo investimenti mirati, visione strategica e capacità organizzativa, anche i divari storici possono essere ridotti. Il Mezzogiorno si conferma così un territorio che, se valorizzato, è in grado di esprimere innovazione, qualità formativa e capacità di attrarre studenti.

Si tratta di un messaggio forte anche in prospettiva futura. I progressi registrati da una parte del sistema universitario meridionale suggeriscono che il Sud può diventare sempre più protagonista nel panorama dell’istruzione superiore italiana, non soltanto come area da sostenere, ma come laboratorio di buone pratiche e crescita.

La sfida, adesso, sarà consolidare questi risultati nel tempo, evitando che restino episodi isolati. Ma un punto appare già chiaro: la Calabria, con Cosenza e l’Università della Calabria, oggi non rappresenta più una sorpresa marginale, bensì uno dei nuovi riferimenti dell’accademia italiana.