PASSAGGIO A NORD EST / UCRAINA VENTI DI CRISI – Ma lo scenario della Guerra Fredda non è riproducile nel mondo di oggi

di Claudio D’Aquino

In Ucraina soffia un vento gelido, c’è inquietudine crescente, incombe la sensazione che qualcosa di grave sta per succedere. “L’escalation della tensione è quotidiana… L’opzione di un attacco imminente – scrive Paolo Brera, inviato del Corriere della Sera a Kiev – è data come altamente probabile dagli americani e dagli inglesi… -mentre l’Europa ha ancora una certa fiducia nel dialogo”.

Il dialogo, appunto. Con un nuovo vertice russo-americano in svolgimento a Ginevra, affidato al confronto tra i rispettivi ministri degli esteri SerghejLavrov e Antony Blinken.

IL NODO DEL CONTENDERE

E con il nodo del contendere si chiama, in un modo o in un altro, NATO. Per i Russi il punto focale è ottenere l’impegno concreto che sia abbandonata l’ipotesi di un ingresso dell’Ucraina – come anche di Georgia e altri Stati che dopo il crollo dell’Urss guardano ad Ovest- nell’Alleanza atlantica. Premessa per l’allestimento di basi missilistiche alle porte della Federazione Russa.

Diametralmente opposta la posizione della stessa Nato, che si rifà a uno dei principi fondanti che sanciscono la regola delle “porte aperte” per chi vuole aderire. Principio, diciamolo chiaro, che appare francamente datato e quindi non confacente allo scenario emerso dopo il crollo del Muro di Berlino e il collasso del blocco comunista. E’ evidente che la regola delle “porte aperte”, perseguita per molto tempo dopo la fine della Seconda Guerra mondiale, quando l’URSS era protetta dalla cortina dei Paesi dell’Est secondo lo scenario disegnato a Yalta. Ha un significato tendenzialmente destabilizzante nella situazione attuale, con vari Paesi, inclusa la Finlandia e la Georgia, con cui la Nato può fare shopping per allargare la sua sfera di influenza nell’area Est Europa.

Il mondo è cambiato anche in un altro senso. Nella configurazione odierna, pur restando ancora il Paese guida dell’Occidente, gli USA faticano a mantenere attivo il ruolo di gendarme planetario. Nel secolo scorso non c’era, ad esempio, la Cina non era la potenza outsider che è oggi. Né si poteva immaginare che in mani straniere (soprattutto giapponesi e cinesi) sarebbero finiti 6636 miliardi di dollari, vale a dire poco più di un quarto del totale del debito totale Usa (oggi pari a circa 22 mila miliardi di dollari). Come scrive Massimo Gaggi nel suo recente libro “La scommessa Biden”, il presidente è alle prese con un modello democratico in crisi, in un Paese afflitto da una “polarizzazione politica estrema”, al punto che quasi metà degli elettori lo ritiene un leader illegittimo. Il Paese, impoverito da una crisi economica che colpisce soprattutto il ceto medio, ha dinanzi l’eterno dilemma: ripiegare su sé stesso,prendersi cura dei propri problemi, e magari leccarsi le ferite di un disastroso disimpegno in Afghanistan?Oppure reagire con la massima durezza a colpi di sanzioni più stringenti del passato, senza escludere l’opzione militare che impegnerebbe in uno scontro, bene o male, anche i Paesi dell’Unione europea.

SE IL GAS DIVENTA DIRIMENTE

Il Paese è ambiato anche da un altro punto divista. Il rifiuto delle fonti energetiche che alterano il clima è un orientamento che unisce tutti i Paesi di recente.

Negli anni della Guerra fredda il climate change non era all’ordine del giorno ed era quasi assente del tutto dall’agenda setting dei media. Dei rischi dovuti alla combustione dei fossili si aveva una idea men che vaga e non era messa al bando. Oggi invece in cima al sentimento comune di rigetto ci sono carbone e petrolio, sostituiti da fonti fossili relativamente più pulite come il gas naturale. Di cui ha bisogno, in particolar modo,l’Italia poiché da rinunciato alla opzione nucleare.

Il gas ha un peso non di poco conto sulla questione“sanzioni”, perché nella misura “durissima” promessadagli americani in caso di invasione russa in Ucraina,riguardano una fonte energetica di cui i Russi dispongono in maniera considerevole. Sarebbe un colpo durissimo, appunto, visto che il 45% del Pil russo è costituito dall’export di gas. Ma questa lama ha un’altra faccia. Bloccare le importazioni di gas significa far molto male agli stessi alleati europei della Nato, perché il fabbisogno energetico dell’Ue dipende – come ricorda il Giuseppe Sarcina del Corriere della Sera) per il 48% dalla Russia.