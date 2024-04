Calcio giovanile: SGS Basilicata istituisce servizio navetta dal Vulture-Melfese verso il CFT di Viggiano

Unico nel suo genere, il servizio navetta renderà più agevole la partecipazione dei giovani talenti della provincia di Potenza alle sedute tecniche presso il CFT di Viggiano

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC Basilicata, in stretta collaborazione con la Lega Nazionale Dilettanti, ha istituito un servizio navetta dedicato al trasporto dei giovani calciatori e delle calciatrici provenienti dalla zona del Vulture Melfese e da Potenza verso il CFT di Viggiano.

Questa iniziativa, fortemente promossa dal coordinatore SGS Basilicata, Francesco Iasi, segna un passo rilevante nell’ambito della promozione e dello sviluppo del calcio giovanile nella nostra regione andando a superare ostacoli logistici significativial fine di rendere più agevole la partecipazione dei ragazzi e delle loro famiglie alle competizioni e agli allenamenti. Il nuovo servizio navetta è stato concepito proprio per superare tali difficoltà, garantendo un trasporto efficiente, sicuro e comodocosì da favorireun coinvolgimento più attivo e costante allesedutetecniche.

Il servizio, reso possibile grazie alla collaborazione e al sostegno del presidente della LND Basilicata, Emilio Fittipaldi, e all’approvazione ottenuta dai vertici federali, è il primo nel suo genere istituito all’interno delle strutture SGS della Figc a livello nazionale e si inserisce in un vasto processo di rinnovamento avviato all’inizio del 2024, volto non solo a ottimizzare l’efficienza delle strutture e dei programmi tecnici, ma anche a favorire un accesso più ampio e inclusivo al calcio giovanile per tutti i ragazzi della Basilicata.

Ufficio Stampa SGS Basilicata FIGC