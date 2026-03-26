Mobilitazione trasversale a favore del Ponte

Contro la marginalità, il sottosviluppo infrastrutturale, la disoccupazione, lo spopolamento del territorio e la desertificazione produttiva di Sicilia e Calabria, cresce di giorno in giorno il numero di cittadini, associazioni, forze sociali ed economiche che hanno annunciato la loro presenza e adesione alla manifestazione di sabato 28 marzo, alle ore 16.00 a Messina, in piazza Unione Europea (fronte Municipio).

Non saranno presenti bandiere di partito: la mobilitazione è trasversale e unisce realtà diverse a sostegno di un’opera infrastrutturale strategica per il Paese. Il Ponte sullo Stretto garantirà la continuità territoriale, lo sviluppo delle ferrovie ad alta velocità, il potenziamento dei collegamenti autostradali, della metropolitana, di nuovi svincoli e stazioni, favorendo la transizione ecologica e una mobilità moderna ed efficiente per merci e passeggeri. Saranno presenti, tra gli altri, il ministro delle infrastrutture e dei Trasporti on. Matteo Salvini, il viceministro Edoardo Rixi, i sottosegretari di Stato Matilde Siracusano, ai Rapporti con il Parlamento e Claudio Duringon, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Alessandro Morelli Sottosegretario CipesS, i presidenti delle Regioni Sicilia, Renato Schifani e Calabria, Roberto Occhiuto, l’A.D. di Stretto di Messina Pietro Ciucci, l’eurodeputato Ruggero Razza, numerosi parlamentari (non solo siciliani e calabresi), l’ex sindaco di Catania on. Enzo Bianco ora presidente Liberal PD. Inoltre prenderanno parte Luigi Rizzolo, delegato nazionale Confindustria e presidente di Sicindustria Nazionale sulla Condizione delle Persone con disabilità; Giovan Battista Perciaccante, Vicepresidente ANCE, Presidente del Comitato Mezzogiorno e Isole, presidente di Confindustria Cosenza; Vincenzo Franza, AD di Caronte & Tourist Isole Minori.

Il comitato promotore della manifestazione è composto da: Rete Civica per le infrastrutture nel Mezzogiorno ME, Rete Civica per le Infrastrutture nel Mezzogiorno CT, CISL, UGL Sicilia, UGL Calabria, CISAL Sicilia, CISAL Calabria, Unsic, Associazione sindacale FISMIC, Unione nazionale sindacale imprenditori e coltivatori, MET – Movimento Equità Territoriale Sicilia Associazione Forza Villa – Città dello Stretto di Messina, MET – Movimento Equità Territoriale Sicilia, Confartigianato Trasporti, Comitato Autotrasportatori libera concorrenza Stretto di Messina, MET – Movimento Equità Territoriale Calabria, Agri. Sa. T. – Agricoltura Salute Territorio PA, Associazione universitaria “Gioventù Nazionale”, Comitato Ponte Subito RC, Comitato Capo Peloro, Movimento “Si al Ponte sullo Stretto” RC, Associazione Dimensione Consumatori – area mobilità PA, CONFEURO Associazione Territoriale di Villa San Giovanni, Centro Studi Diodoro ME, Centro Studi ERRIPA Achille Grandi – Sezione Provinciale di Messina, Comitato Cittadinanza Attiva di Palmi, Comitato Ponte e Libertà, Associazione Listretto, Centro Studi Luigi Sturzo, Futuro Meridiano, Movimento politico “Partiamo da qui”, Associazione Italo americani, Associazione Ferrovie Siciliane, A.N.A.P.I. Pesca Sicilia (Associazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori della Pesca), Associazione Universitaria URBS – Gioventù concreta. Hanno aderito anche: CONFINDUSTRIA, SICINDUSTRIA, UnionCamere, ANCE, CONFAGRICOLTURA, Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (ANITA), FEDERBETON, FIPE, FAI – Federazione Autotrasportatori Italiani, FEDIT Federazione Italiana Trasportatori, CONFARTIGIANATO TRASPORTI, TRASPORTOUNITO, ASSOTIR, FIAP Autotrasportatori.