Fruit and Salad School Games continua con le ultime tappe in Puglia, Campania e Sicilia

A partire dal 30 marzo Fruit and Salad School Games tornerà in Puglia, per poi spostarsi nuovamente nelle scuole campane e arrivare in Sicilia il 13 aprile.

Lo scopo del progetto è promuovere e diffondere tra le nuove generazioni la cultura di una sana alimentazione e dello sport inteso come vero alleato della salute e del benessere psicofisico. I ragazzi saranno coinvolti in un percorso educativo dinamico e stimolante, attraverso la partecipazione a sfide sportive, giochi di gruppo, attività motorie e quiz interattivi dedicati all’alimentazione. Queste esperienze permetteranno loro di avvicinarsi in modo consapevole a corrette abitudini alimentari, di scoprire il valore dell’attività fisica praticata con regolarità e di comprendere l’importanza di uno stile di vita attivo.

Particolare attenzione sarà rivolta al consumo quotidiano di frutta e verdura e alla prevenzione delle principali problematiche legate alla sedentarietà e a un’alimentazione scorretta. L’obiettivo è favorire nei giovani una maggiore consapevolezza, stimolando scelte sane che possano accompagnarli nel tempo e contribuire a una crescita equilibrata e responsabile.

Nel corso delle tappe in Sicilia i ragazzi saranno guidati dall’agronomo Gaetano Cortese, il quale spiegherà i principi di una sana alimentazione a partire dai benefici del consumo di frutta e verdura.

Promotori dell’iniziativa sono: A.O.A., TerraOrti, AssoFruit Italia, La Deliziosa, Agriverde e Assodaunia.

Prossime tappe:

Lunedì 30 marzo: I.C. V. Veneto di Ortanova (FG)

I.C. V. Veneto di Ortanova (FG) Martedì 31 marzo: I.C. Aldo Moro di Stornarella (FG)

I.C. Aldo Moro di Stornarella (FG) Mercoledì 1 aprile: I.C. Catalano Moscati di Foggia

Mercoledì 8 aprile: I.C.S. Giovanni XXIII di Santa Maria A Vico (CE)

I.C.S. Giovanni XXIII di Santa Maria A Vico (CE) Giovedì 9 aprile: I.C.S. Giovanni XXIII di Santa Maria A Vico (CE)

Lunedì 13 aprile: I.C.S. S.G. Bosco – Sturzo di Biancavilla (CT)

I.C.S. S.G. Bosco – Sturzo di Biancavilla (CT) Martedì 14 aprile: I.C.S. S.G. Bosco – Sturzo di Biancavilla (CT)

I.C.S. S.G. Bosco – Sturzo di Biancavilla (CT) Mercoledì 15 aprile: I.C.S. A. Bruno di Biancavilla (CT)

I.C.S. A. Bruno di Biancavilla (CT) Giovedì 16 aprile: I.C. E. Patti di Trecastagni (CT)

I.C. E. Patti di Trecastagni (CT) Venerdì 17 aprile: I.C. A. Bruno di Biancavilla (CT)