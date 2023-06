AEROSPAZIO / Al salone di Parigi Campania protagonista

Luigi Carrino (DAC) introduce il workshop sull’accordo con Intesa Sanpaolo

Campania protagonista al Paris Air Show. Al Salone dell’Aeronautica e dello spazio di Parigi la regione dove il settore è più presente nel Mezzogiorno si è distinta per le presenze (31 le aziende e i consorzi partecipanti) e l’importanza della missione collettiva, svoltasi sotto l’egida della Regione Campania.

Il programma prosegue fino al 25 di giugno ma è già tempo per un primo bilancio. Al più importante salone aerospaziale internazionale – la prima edizione dopo la pandemia – la partecipazione del sistema campano, guidato dal Distretto aerospaziale che ne rappresenta il modello di integrazione sistemica tra imprese, centri di ricerca e università – è stato rivolto a promuovere specializzazioni e capacità, unitamente alla rete della ricerca e della formazione del settore, fattori posti all’attenzione degli investitori esteri.

FINANZA INNOVATIVA

Uno dei momenti più importanti si è svolto mercoledì 21 giugno, quando il presidente del Dac Luigi Carrino ha aperto un workshop organizzato dal Distretto, con la partecipazione di Mario Mustilli, presidente di Sviluppo Campania (società in house della Regione Campania) e Stefania Ascione, Head of R&I and European Funds Advisory di Intesa Sanpaolo. “L’iniziativa si inquadra nel protocollo di intesa che il DAC – spiega il presidente – ha firmato con Intesa San Paolo a marzo del 2022 per favorire la crescita delle aziende del settore aderenti al Distretto con strumenti finanziari innovativi, anche per start-up e per per progetti di ricerca e sviluppo tecnologico”. E ancora, una occasione anche per illustrare lo strumento di finanza innovativa di Intesa Sanpaolo denominato NOVA+ Space, soluzione di finanziamento dedicata a investimenti in tecnologie innovative, brevetti e know-how destinati alla realizzazione di nuovi prodotti e servizi tecnologici, che tiene conto in particolare delle caratteristiche specifiche del settore, della fase di sviluppo in cui si trova l’impresa e dei progetti di investimento che intende realizzare.