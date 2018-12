Nascera’ un marchio di qualita’ per identificare i produttori di pane e pasta che usano grano siciliano non trattato con glifosato e libero dai veleni che troppo spesso giungono sulle nostre tavole attraverso prodotti realizzati con materie prima di dubbia provenienza. L’iniziativa e’ dell’U.Di.Con, l’Unione Difesa dei Consumatori che porta avanti da mesi la battaglia per la sicurezza a tavola. Proprio la sicurezza in tavola e’ stata al centro della due giorni palermitana dedicata ai prodotti del grano iniziata ieri in piazza di fronte al teatro Massimo di Palermo e proseguita per tutta la giornata di oggi. Sempre oggi un incontro convegno sulla sicurezza alimentare si e’ tenuto nei locali del cinema Rouge et Noir. Sono stati due giorni di degustazioni, informazione, incontri divulgativi e dedicati alla promozione di un protocollo d’intesa che sara’ apripista per la nascita del marchio di qualita’ che e’ nei progetti U.Di.Con.

L’evento e’ stato organizzato con il patrocinio degli assessorati regionali Attivita’ produttive, Salute e Agricoltura e ha visto la presenza del presidente Nazionale Udicon, Denis Nesci, del presidente regionale Pietro Feroce, degli assessori regionali Mimmo Turano, e comunale nonche’ vice sindaco e assessore alle Attivita’ produttive del comune di Palermo, Sergio Marino, del commissario straordinario dell’Istituto Zooprofilattico della Sicilia, Salvatore Seminara, oltre ad esperti nutrizionisti, biologi, chef e responsabili delle associazioni di categoria. “La nascita del protocollo di intesa con i produttori di pane e pasta – dice il Presidente U.Di.Con Denis Nesci – e’ un modo per garantire un valore aggiunto ad un prodotto che e’ gia’ buono ma che diventera’ piu’ sicuro. Infine la creazione di un marchio scelto e ideato con cura per questa iniziativa , servira’ a identificare un prodotto di qualita’ e sicuro, fara’ la differenza tra tutti i prodotti presenti negli scaffali della grande e media distribuzione”. “Con questo ambizioso progetto l’U.Di.Con Regionale Sicilia intende sostenere e rafforzare la commercializzazione di pane e pasta ‘Born in Sicily’ di qualita’ attraverso l’acquisizione di politiche vincenti, innovativi metodi di gestione – gli fa eco il presidente regionale Pietro Feroce -. La nascita di questo protocollo di intesa rappresenta infatti una risposta concreta affinche’ si faccia squadra’ e si costruisca una rete tra produttori di grano panificatori pastai e consumatori”.

“Per la prima volta non si parla solo di pane e pasta ma di sicurezza alimentare legata ai prodotti del grano. Questa e’ una importante novita’ che va promossa e sostenuta nell’interesse dei siciliani”, commenta l’assessore regionale alle Attivita’ produttive Mimmo Turano, che aggiunge: “L’assessorato alle Attivita’ Produttive sposa e sostiene il progetto Udicon e sara’ a fianco di questa iniziativa anche nel 2019 anno che dovra’ segnare un passo in avanti proprio nel sostegno al progetto da parte pubblica. Per questo invito anche il Comune di Palermo a sposare, come stiamo facendo noi, l’iniziativa”. Immediata la risposta del vice sindaco e assessore comunale Sergio Marino: “Il Comune e’ particolarmente interessato alla sicurezza alimentare dei palermitani e sara’ parimenti a fianco dell’Udicon in questo progetto che sposa sicurezza, salubrita’ e promozione dei prodotti tipici locali di qualita'”.