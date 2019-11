Tre emendamenti contro il “caro-voli” in Sicilia

Gli azzurri presenteranno tre emendamenti alla legge di bilancio Palermo, 14 nov. (Adnkronos) – Tre emendamenti per istituire un fondo di 100 milioni di euro per abbattere il caro biglietti per i voli da e per la Sicilia, attraverso il riconoscimento dell’insularità da parte dell’Europa con la conseguente continuità territoriale. E’ la proposta che Forza Italia presenterà alla legge di bilancio per ottenere tariffe abbordabili per chi si sposta dall’Isola per motivi di studio, lavoro o salute. “E’ inaccettabile che i siciliani debbano pagare un biglietto da Palermo o Catania per Roma a 500 euro – afferma il senatore di Forza Italia Renato Schifani – Oggi Forza Italia presenta le sue proposte perché i cittadini non possono scontare la disattenzione del governo per la nostra economia e una rete infrastrutturale di bassissima qualità. Non possiamo essere ulteriormente penalizzati. Ryanair e Alitalia sfruttano l’assenza di un terzo vettore per vessare i cittadini con prezzi insostenibili”.