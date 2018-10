Al via, a Palazzo Galeota, nel centro storico di Taranto, il primo dei focus tematici sul Piano strategico Taranto Futuro Prossimo organizzati da Asset, Comune di Taranto e Regione Puglia. Gli eventi (gratuiti) sono stati organizzati per focalizzare l’attenzione su specifici assi tematici che caratterizzeranno la visione strategica del territorio tarantino. L’obiettivo è di identificare le specifiche risorse e potenzialità offerte dal territorio rispetto a determinate condotte operative; individuare criticità e rischi che potrebbero agire da limitatori delle strategie stesse; sancire condotte operative che consentano la massima funzionalità, sostenibilità ed efficacia delle azioni. Un laboratorio aperto che punta a coinvolgere un pubblico di non addetti ai lavori, che vuole riappropriarsi dello spazio urbano e politico e contribuire a ridisegnare il futuro della propria comunità. Nell’ambito del tema ‘Economia, Economia Blu’, al focus si farà il punto sul ruolo strategico della costituzione della Zes per il territorio tarantino in termini anche di moltiplicazione delle imprese e differenziazione dei settori merceologici radicati sul territorio. A introdurre i lavori saranno Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, e Raffaele Sannicandro, commissario straordinario Asset. Seguirà la presentazione del focus ‘Zes del Mar Jonio’ con Domenico Laforgia, direttore Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia, e Aldo Berlinguer, della task force Zes Puglia e Basilicata.