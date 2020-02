SudOnLine quotidiano del 29 febbraio 2020

– Emergenza Coronavirus: Lombardia: fermare i contagi Scuole chiuse altri 7 giorni;

– Mattarella chiede unità: «Conoscenza antidoto alle paure irrazionali»;

– Per il turismo contributi sospesi. Invio del 730 entro fine settembre;

– Borse, crollo peggiore da Lehman. Oro, vendite per coprire le perdite;

– In fuga un milione di profughi siriani: Erdogan li spinge verso l’Europa;

– Virus cinese, anche in America i primi contagi: «Viaggi in Italia solo se necessari».