Sbarca in Sicilia l’Adama Italy Cup: 7 squadre e 70 agricoltori in campo per il territorio

Sbarca in Sicilia l’Adama Italy Cup: sette squadre e settanta agricoltori scesi in campo per sostenere il proprio territorio in rappresentanza delle aziende agricole siciliane, partite combattute e una finale al cardiopalma, decisa solo dai calci di rigore. Grande agonismo e un forte coinvolgimento hanno animato la giornata inaugurale del torneo di calcio a 5, che si è svolto a Palermo sabato scorso. A vincere il girone è la squadra Agrifarm 2012 di Marsala, che batte in finale 9-7 dopo i rigori la squadra Costa e che rappresenterà la Sicilia alla fase finale del torneo, prevista a Roma l’8 giugno.

L’impegno e l’entusiasmo che sono stati messi in campo durante le partite del girone ben rappresentano la passione e l’impegno che gli agricoltori mettono quotidianamente nel loro lavoro, che spesso non sono riconosciuti dai consumatori finali, ma che costituiscono la solida base dell’eccellenza dell’Agricoltura italiana.

Adama Italy Cup è primo torneo di calcio a 5 dedicato agli agricoltori e all’agricoltura, nasce proprio con l’obiettivo di valorizzare il ruolo degli agricoltori e la loro alleanza con il territorio, per sostenere le comunità in cui essi operano. 26 squadre di agricoltori under 50 da tutta Italia si sfidano in 4 gironi regionali e macroregionali, per arrivare alla fase finale a 4 squadre con incontri a eliminazione diretta. In palio, molto più di una coppa: la squadra vincitrice si aggiudicherà un premio in denaro di 30.000 € che potrà essere devoluto a sostegno di un progetto di responsabilità sociale per il territorio.

La squadra Agrifarm 2012 ha scelto di sostenere, in caso di vittoria finale, il progetto Parco Giochi per Tutti, dell’ASD Primavera Marsala, Associazione che attraverso lo sport favorisce la socializzazione, rafforza l’autostima e migliora la qualità della vita: un’area giochi inclusiva dove tutti i bambini con ogni tipo di abilità possano interagire e giocare insieme. Un parco giochi che permetta ai bambini con disabilità di avere uno spazio all’aria aperta, accessibile, privo di barriere architettoniche, dove poter vivere momenti di svago dopo le attività scolastiche. Alla giornata hanno partecipato 7 squadre: Agrifarm 2012, Agrochimica, Agrofutura, Compagri, Costa, Lo Porto, Siriac.

Il calendario completo e tutte le informazioni utili sono disponibili su https://www.adamaitalycup.it/.