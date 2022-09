QUERIDO FIDEL: a Foqus il film di Viviana Calò

Domani, 8 settembre, Estate a Corte 2022, l’appuntamento con il grande cinema italiano e internazionale organizzato da FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli di Napoli, in collaborazione con QUORE e il sostegno della Regione Campania, propone la proiezione del film QUERIDO FIDEL (Italia, 2021, 91’) di Viviana Calò con Gianfelice Imparato (nomination Nastri d’Argento 2022, premio Bifest 2021),Alessandra Borgia, Marco Mario De Notaris, Marcella Spina, Antonella Stefanucci, Valentina Acca, Antonino Bruschetta, Jhon Narváez. Una nomination ai Nastri d’Argento 2022, due premi al Bifest 2021 (regia).

Alla presentazione parteciperanno gli attori Imparato, Borgia e De Notaris che si confronteranno con il pubblico a fine proiezione.

La manifestazione, curata dal direttore artistico Pietro Pizzimento, in collaborazione con Fabio Gargano e Gaetano Di Vaio, si svolge nella Corte dell’Arte di FOQUS (via Portacarrese a Montecalvario, 69), la Fondazione impegnata in un progetto di rigenerazione urbana per contrastare il fenomeno dell’emarginazione e favorire lo sviluppo socio-economico dei Quartieri Spagnoli e della città.