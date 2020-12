“La ‘Nuova Democrazia.it’, movimento di pensiero che parte dal web, rappresenta, in Italia, l’espressione del pensiero democratico di Joe Biden.Si qualifica come un progetto futuristico in quanto siamo il primo movimento di pensiero a cui segue ‘it’, ossia che utilizza il web che ci consentirà di raggiungere tutti i cittadini. Siamo convinti che senza democrazia muore la libertà, che è la mission del nostro movimento di pensiero cattolico e liberale. Riteniamo che solo una nazione democratica e libertaria possa valorizzare le migliori capacità umane, le migliori conoscenze ed i migliori talenti, necessari a generare lavoro, occupazione e sviluppo della scienza in ogni ramo della vita umana.Non è più rimandabile l’impegno per l’affermazione di una nuova democrazia che possa, mediante i suoi audaci valori, recuperare gli astensionisti, i quali esprimendo il loro voto daranno vigore ad un processo di democratizzazione del nostro Paese, che deve avviare un percorso di rinascita dal quale nessuno sia escluso” – ha affermato Marcello Silvestri, fondatore Movimento Nd.it

Marcello Silvestri