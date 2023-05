Pnrr, De Luca a Fitto: “Dacci i soldi destinati al Sud”

“Non condivido nulla di quello che ha detto Fitto e non ho capito bene cosa abbiano in testa Fitto e il governo nazionale, stiamo arrivando a livelli di centralizzazione pre borbonica”. Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca nel corso del Festival per lo sviluppo sostenibile. “Fitto sa – ha aggiunto De Luca – che c’è una riforma del titolo V che prevede l’autonomia delle Regioni? Sa che ci sono figure costituzionali dello stesso valore del governo? Sa che sull’utilizzo dei fondi Fsc in Campania decido io, non Fitto, sia perché sono stato eletto direttamente dai cittadini sia perché l’Ue prevede politiche di coesione? Siamo già in una situazione per cui i fondi aggiuntivi di coesione sostituiscono fondi ordinari, ma ora stiamo liquidando tutta la politica di coesione con il blocco dei fondi Fsc. Vediamo di capirci con Fitto: noi abbiamo deciso di trovare un coordinamento tra fondi Pnrr e di coesione, e qual è il luogo istituzionale per farlo se non le Regioni? A Fitto direi dacci i soldi che sono del Sud e ce la vediamo noi. Stanno facendo una rapina bloccando i soldi destinati al Sud – l’attacco di De Luca – perché pensano di spalmarli sul territorio nazionale. E mentre Fitto coordina il Paese è paralizzato. Caro Fitto, portaci i soldi, e ti accoglieremo a braccia aperte”.

