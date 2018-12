Per il Cenone di San Silvestro i prodotti Dop e Igp della Campania

Lopa: per la sostanziale contrazione economica si è ridotta la spesa per gli alimenti dei pranzi di Natale e in previsione il dato rimane quasi invariato per il cenone di Capodanno, ma a rimetterci sono stati soprattutto il caviale e lo champagne, i prodotti stranieri simbolo del lusso meglio i prodotti del nostro territorio per un cenone identitario

Negli ultimi anni, vuoi la sostanziale contrazione economica vuoi gli effetti generati dell’andamento dei prezzi dovuti alla crisi, quattro campani su dieci hanno cambiato le abitudini alimentari. Per il cenone,le famiglie spenderanno in più per l’acquisto di prodotti alimentari, verificando un aumento nella spesa per l’acquisto di alimenti mentre sono rimaste pressoché stagnanti le quantità acquistate. Bisogna evidenziare che insieme all’aumento dei prezzi, ha pesato la preoccupazione sulla contaminazione dei cibi per effetto degli scandali alimentari come la melanina nel latte cinese, la diossina nella carne di maiale dell’Irlanda fino al pesce sequestrato alla vigilia di Natale. Sulle tavole imbandite di pranzi e cene di Capodanno facciamo resistere invece i prodotti del territorio, soprattutto a denominazione d’origine garantita e indicazione geografica protetta. Meglio le bollicine dello spumante campano con spesa all’insegna del made in Italy e campano dunque,anche grazie ad un’ampia scelta di prodotti Dop-Igp riconosciuti dall’Unione Europea.

Le vendite sono calate nei negozi al dettaglio specializzati e stabili negli ipermercati, mentre crescono esclusivamente, fatta eccezione degli hard discount, i mercati rionali, le bancarelle e soprattutto gli acquisti diretti dai produttori. Per la maggioranza degli italiani gli aumenti dei prezzi sono imputabili ai passaggi intermedi dal produttore al consumatore, ma sotto accusa sono i ricarichi commerciali e le speculazioni, inoltre si evidenzia la tenuta dei cittadini che comprano cibi biologici. Sarà necessario lavorare per rendere più chiaro e diretto il percorso del prodotto con l’etichetta di provenienza, ma anche intervenire sulle filiere inefficienti che perdono valore. Appena le condizioni istituzionali c’è l’ho consentiranno, avvieremo, un progetto di valorizzazione della cucina tradizionale partenopea legata alle festività di Natale e Capodanno. Cosi il Rappresentante della Consulta Nazionale dell’Agricoltura, già Delegato per la Provincia per il settore Agroalimentare, Rosario Lopa, partecipando ad una tavola rotondo sui prodotti tipici del territorio.