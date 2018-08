Il 22 agosto 2018 sarà certamente una data da ricordare negli annali del Teatro Antico di Taormina: alle 21,30, infatti, confluiranno nell’antica càvea della città del centauro alcuni tra i più grandi artisti del mondo per omaggiare e ricordare uno dei più amati tenori della storia dell’opera, il grande Giuseppe Di Stefano , in occasione del decimo anniversario della sua scomparsa.

Pippo Di Stefano fu partner storico di un’altra leggenda del teatro d’opera, Maria Callas , con la quale confezionò serate che sono rimaste per sempre scolpite nella storia del teatro per il raggiungimento di momenti di attica bellezza mai più eguagliati.

Dotato naturalmente di un timbro magnifico, di una perfetta dizione, grande musicalità e di una capacità espressiva ed artistica uniche, ammirato, in particolar modo, per la stupefacente lievità dei piani e pianissimi, è un artista che non ha bisogno di presentazioni.

Questo il ricchissimo parterre, per la prima volta a Taormina, di straordinari artisti premiati nel corso della serata: Raffaella Angeletti, Ezio Bosso , Giovanna Casolla , Fiorenza Cossotto , Maria Dragoni , Elisabetta Fiorillo, Renato Francesconi, Cecilia Gasdia , Nicola Martinucci , Alberto Mastromarino, Rudy Park, Giuseppina Piunti, Ramona Tullumani e l’Opera da Camera di Varsavia.

Nella stessa serata sarà conferito il Premio Speciale Golden Opera degli International Opera Awards (Gli Oscar della Lirica) alla memoria proprio a Giuseppe Di Stefano : un evento nell’evento, anticipazione dell’edizione 2018 del più prestigioso riconoscimento ai protagonisti della lirica mondiale, ideato da Alfredo Troisi.

Hanno voluto far sentire la propria presenza tutte le più importanti Istituzioni del Paese, attraverso Patrocini, Medaglie e Riconoscimenti, che man mano saranno resi noti.

Patrocinio anche dall’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta (Comuni associati: La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè), il Comune di Motta Santa Anastasia, la RAI, l’Opera di Varsavia, la Fondazione Verona per l’Arena con gli International Opera Awards (Gli Oscar della Lirica).

Ad impreziosire le celebrazioni per i 10 anni dalla scomparsa del grande tenore siciliano, saranno le magnifiche sculture che il grande maestro Turi Azzolina, artista poliedrico di caratura internazionale, sta realizzando appositamente come premio per la kermesse.

Nella seconda parte della serata, le struggenti e immortali musiche di Cavalleria Rusticana appassioneranno la càvea del teatro greco, attraverso le voci di alcuni tra i più grandi interpreti del gioiello mascagnano con un prestigioso cast che vede schierati: Giovanna Casolla nel ruolo di Santuzza, Rudy Park come Turiddu, Alberto Mastromarino (Alfio), Elisabetta Fiorillo (Lucia) e Giuseppina Piunti nel ruolo di Lola.

Ad accompagnare il cast due complessi artistici di assoluto pregio internazionale, reduci dall’incisione dello Stabat Mater di Gioacchino Rossini per l’importante rivista del settore “Amadeus“: l’Orchestra Filarmonica della Calabria e il Coro Lirico Siciliano, che, nell’occasione, festeggerà anche i dieci anni di carriera artistica.

La serata sarà presentata dall’autorevole Enrico Stinchelli, già ideatore e presentatore de La Barcaccia, nota trasmissione di Rai Radio 3 che da anni si occupa di opera lirica e che dedicherà un ampio special alla manifestazione.

Video Mapping e Coreografie saranno curate da Claudio Mantegna, disegno luci di Lorenzo Tropea. La serata vedrà la partecipazione del ballerino Andrea Mazzurco e del Piccolo Coro D. B. Città di Taormina, diretto da Ivan Lo Giudice.

Maestro Concertatore e Direttore d’Orchestra sarà Amos Talmon, Maestro del Coro Francesco Costa.

Direttore di Produzione Alberto Munafò Siragusa.

A testimonianza della eco internazionale dell’evento, la serata sarà ripresa e trasmessa dalla Telewizja Polska (TVP), Televisione di Stato della Polonia e dalla Radio Televizioni Shqiptar (RTSH), Radio Televisione di Stato Albanese.

Una parata di stelle che non ha precedenti a Taormina, un cast di prestigio internazionale ineguagliabile per la prima volta in Sicilia per una serata che rimarrà nella storia della nostra terra e del teatro del XXI secolo.

