Nell’ambito del progetto Sud chiama Sud finanziato dalla Regione Puglia – Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo realizzato dall’associazione Alma Terra APS-ETS, In folio – Associazione culturale e Centro Studi Erasmo propongono il percorso “Storie che vengono dal mare”. E’ un breve ma significativo itinerario culturale che si inserisce in una programmazione di più ampio respiro che mette al centro il significato e il senso profondo dell’altro-da-noi. Tra seminari di approfondimento, poesia e letture tematiche, si guarda alle diverse forme di immigrazione raccontata da diversi punti di vista liberati da pregiudizi e preconcetti. E’ un percorso di incontri e contaminazioni, di parole e di riflessioni intorno all’essere umanità in cammino.

È stata già realizzata Poesia Migrante, una passeggiata letteraria estiva lungo un tratto di costa di Mola di Bari – Polignano a Mare nella quale è stata data voce a poeti e poesie dei Sud del Mondo. Altra azione realizzata è il Concerto – racconto del chitarrista Antonio Stragapede che ha narrato in musica tratti di vita di artisti italiani emigrati che hanno fatto la storia della chitarra e della musica.

Oltre l’immigrazione, profili di comunità future, con il patrocinio del Comune di Gioia del Colle, è il seminario di approfondimento sui temi legati all’immigrazione con particolare focus su stereotipi e pregiudizi in materia di immigrazione e persone immigrate. I numeri, le politiche, le persone. A Gioia del Colle, nel ricordo del pensiero e delle attività del Presidente del Centro Studi Erasmo Francesco Ferrara. In continuità, dopo la pausa forzata causa covid – 19, con il seminario La comunità che viene dal futuro ci interroghiamo intorno alla comunità che sarà, alle trasformazioni in atto nella società italiana in generale e locale in particolare, agli scenari che si aprono in materia di accoglienza delle persone immigrate, alle politiche di inclusione. Il seminario è realizzato con la collaborazione dello Sportello per l’integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati dell’Ambito Territoriale di Gioia del Colle, dell’Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Bari “Bari Sviluppo” e di Cercasi un Fine APS.

Oltre l’immigrazione, profili di comunità future

Martedì 5 ottobre 2021

Sala De Deo ore 16.00