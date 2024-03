Nuova frana, Puglia sempre più isolata

Il collegamento ferroviario in Puglia subirà nuovi disagi dopo lo stop di oltre un mese a causa di una frana presso Ariano Irpino. Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) ha annunciato l’interruzione del servizio sulla tratta da San Vito-Lanciano a San Severo, eccetto nei fine settimana, dal 8 al 19 aprile per importanti lavori infrastrutturali. Questo influenzerà direttamente i collegamenti verso Vasto San Salvo e Termoli, con i treni che termineranno anticipatamente il loro percorso. I passeggeri saranno assistiti con un servizio autobus sostitutivo, sebbene soggetto a possibili ritardi dovuti al traffico.

Sforzi di Riparazione e Monitoraggio

Circa 50 persone sono al lavoro nel cantiere della galleria Starza, impegnate nella demolizione e ricostruzione di parti dell’infrastruttura con calcestruzzo fibro-rinforzato. Le operazioni richiedono massima cautela per preservare la stabilità dell’opera e prevenire ulteriori frane. Rfi sta inoltre implementando avanzati sistemi di monitoraggio geologico e idrogeologico per analizzare la situazione sotterranea e superficiale, attraverso sensori che rileveranno qualsiasi variazione strutturale e rischio di dissesto.

Alternative di Viaggio e Impennata dei Costi dei Voli

La situazione ha costretto Trenitalia e Italo a rivedere la programmazione dei treni, predisponendo servizi bus sostitutivi che allungano i tempi di percorrenza fino a 90 minuti. Di fronte a questa anormalità, sono stati organizzati una media di 45 bus al giorno per mantenere attivi i servizi Freccia, mentre Italo garantisce collegamenti con bus per chi viaggia da e verso la Puglia. Tuttavia, la ridotta disponibilità di alternative ha provocato un drastico aumento dei prezzi dei voli nazionali, con tariffe che sfiorano i 500 euro per un singolo tragitto da Bari a Roma, spingendo il Codacons a presentare un esposto all’Antitrust.

Appello delle Istituzioni Locali

Di fronte a questa situazione critica, la presidente del Consiglio regionale pugliese, Loredana Capone, ha sollecitato un intervento urgente al ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Le preoccupazioni riguardano non solo le difficoltà per i pugliesi nel rientrare a casa, ma anche l’impatto negativo sul settore turistico regionale, essenziale per l’economia locale. La mancanza di alternative viabilistiche praticabili, con tempi di viaggio e costi proibitivi, pone un serio ostacolo alla mobilità e al turismo in un periodo cruciale dell’anno.