“Questa mattina sono stata a Matera per una visita a sorpresa, senza preavviso. Volevo vedere come stanno procedendo i lavori dei cantieri per Matera 2019 Capitale Europea della Cultura. Quando mi sono insediata a giugno ho riscontrato un fortissimo ritardo nei lavori per tutte le opere previste, e purtroppo questo ritardo permane, anche se siamo riusciti a dare una buona accelerata.” Così il ministro per il Sud Barbara Lezzi in una diretta Facebook pubblicata al termine di un sopralluogo non annunciato a Matera.

“Nonostante il ritardo del mio aereo di questa mattina – prosegue Lezzi – che mi ha impedito di fare il giro che avevo programmato, ho verificato il cantiere della stazione centrale in Piazza della Visitazione, dove stanno lavorando molto bene le FAL (Ferrovie Apulo Lucane). Stanno facendo un lavoro straordinario, 24 ore su 24, e i risultati si vedono. Speriamo che sia altrettanto celere il Comune, che su quella piazza ha lavori di sua competenza ancora fermi.

Successivamente ho visitato il cantiere del parcheggio Lanera, dove invece i lavori procedono a rilento e stanno creando anche disagi ai cittadini di Matera. Per questo chiederò immediatamente al Sindaco di visionare il progetto esecutivo per verificare, nel corso di una prossima visita a sorpresa, se il cantiere procede secondo il programma. Anche perché quest’opera è propedeutica alla realizzazione di un altro parcheggio e sappiamo quanto sia fondamentale assicurare alle migliaia di visitatori che arriveranno a Matera tra pochi mesi un’adeguata viabilità e un numero sufficiente di posti auto.

Infine ho visitato il cantiere di piazza Vittorio Veneto, nei pressi del comune, dove purtroppo ho potuto constatare che è tutto fermo, senza nemmeno gli operai al lavoro. Allo stesso modo, percorrendo la superstrada Bari Matera, ho verificato la lentezza dei lavori e i pochi operai all’opera solo in alcuni tratti del cantiere. Ho subito contattato l’ingegnere di Anas responsabile che mi ha assicurato che il prossimo 28 novembre incontrerà le ditte subappaltatrici per risolvere i problemi e riprendere celermente i lavori di questa arteria fondamentale per la buona riuscita dell’evento. Tornerò prossimamente a Matera – ha concluso il ministro per il Sud – sempre a sorpresa: i tempi sono sempre più stretti e dobbiamo chiudere i cantieri al più presto.”