FOQUS incontra i registi Carlo Luglio e Fabio Gargano

Domani, 2 settembre, Estate a Corte 2022, l’appuntamento con il grande cinema italiano e internazionale organizzato da FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli di Napoli, in collaborazione con QUORE e il sostegno della Regione Campania, propone la proiezione del film documentario L’ULTIMO FUORILEGGE (Italia, 2022, 68’) dei registi di Carlo Luglio e Fabio Gargano. La pellicola ricostruisce la vicenda di Pino Mauro che, prima dell’incidente giudiziario che gli comportò un’ingiusta carcerazione e una brusca interruzione della carriera, divideva con Mario Merola il regno della sceneggiata napoletana.

Alla presentazione parteciperanno i due registi che si confronteranno con il pubblico a fine proiezione. L’incontro sarà moderato dal saggista e critico cinematografico Alberto Castellano.

La manifestazione, curata dal direttore artistico Pietro Pizzimento, in collaborazione con Fabio Gargano e Gaetano Di Vaio, si svolge nella Corte dell’Arte di FOQUS (via Portacarrese a Montecalvario, 69), la Fondazione impegnata in un progetto di rigenerazione urbana per contrastare il fenomeno dell’emarginazione e favorire lo sviluppo socio-economico dei Quartieri Spagnoli e della città.