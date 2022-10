L’editoriale. Il ricatto della guerra

Una guerra in Europa ha scatenato conseguenze in ogni campo. Di recente, il presidente Putin ha affermato che avrebbe emanato un decreto di “mobilitazione” per inviare nuove truppe in Ucraina. E poi ha tentato di terrorizzare il mondo, dicendo che in caso di “minaccia all’integrità territoriale russa”, avrebbe usato ogni mezzo e quindi, sarebbe ricorso alle armi nucleari. Il rischio si pone perché i referendum per annettere le quattro regioni dell’Ucraina orientale, sono stati favorevoli all’annessione alla Federazione Russa. Di conseguenza, queste regioni ucraine, ora sono territorio russo e quindi, si potrebbe giustificare l’utilizzo di arsenale nucleare, se le truppe ucraine le riconquistassero. Il segretario generale della Nato Stoltenberg ha scritto su Twitter: “…Gli alleati della Nato sono incrollabili nel nostro sostegno alla sovranità e al diritto di autodifesa dell’Ucraina: i referendum fasulli indetti dalla Russia non hanno alcuna legittimità e sono una palese violazione del diritto internazionale, queste terre sono dell’Ucraina”. In questo contesto l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto: “Bisogna prendere sul serio le sue parole (intende Putin), di non minimizzarle fin dall’inizio come se fossero un bluff e di affrontarle seriamente”. Lo scenario di questi giorni è sorprendente: l’esercito russo ha subito la controffensiva ucraina; il ricatto di Putin sul gas non ha effetto; il peso delle sanzioni sull’economia russa è enorme. Il presidente Putin è isolato: l’Europa è unita; Pechino spinge per un “cessate il fuoco” tra Russia e Ucraina. In pratica, il mondo ha paura del nucleare. E poi qualcosa si è mosso: si sono verificate delle proteste riguardo a questa guerra…la fuga di parecchi uomini russi che non vogliono rispondere alla chiamata alle armi. Tutti noi siamo messi a dura prova. E potremo farcela, se ci sarà cooperazione tra gli Stati europei. Tiziano Terzani scriveva: “E’ nell’armonia fra le diversità che il mondo si regge…”. E’ così.

Rosa Mannetta