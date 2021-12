Le nuove sfide del gioco online nel 2021

Giocare, oggi, è un’esperienza totalmente diversa rispetto al passato. Il mondo dell’intrattenimento video-ludico è cambiato e, rispetto ai primi titoli prodotti quando ci si affacciava in un mercato totalmente nuovo, i cambiamenti sono immensi. Tutto in pochi anni, frutto di una rivoluzione digitale che ha cambiato il modo di giocare di tutti.

Oggi le grafiche e i gameplay dei singoli titoli sono quanto di più realistico si possa avere, si può giocare in qualsiasi momento e da diversi dispositivi, da console come da mobile. Un discorso che vale sì per il gaming, le cui software house hanno sfornato titoli di altissimo livello, ma vale anche per il mondo del gambling. Anche quest’ultima filiera produttiva, infatti, si è plasmata sul modello digitale, trovando la massima espressione nei casinò online italiani.

Oggi si gioca online perché è comodo, sicuro, affidabile. Si può pagare con i sistemi più sicuri e affidabili, i rischi sono zero. Non solo: si può giocare ovunque e in qualsiasi momento, grazie ai concetti di accessibilità e portabilità. Un modello di gioco sempre più smartphone-centrico, visto che le app condizionano ogni passo della nostra vita. È per questo che le nuove strategie delle case di produzioni si basano anche e soprattutto sulla valorizzazione del mobile.

I cambiamenti partono, però, anche dal lato produttivo: sono migliorate le grafiche, i gameplay, il modo di giocare. Oggi anche le slot machine online sono esperienze di gioco su più livelli perché possono contare su uno storytelling che appassiona l’utente alla storia, non soltanto alla prospettiva della vincita. Inoltre, grazie all’arrivo della VR anche nel gambling si potrà avere un’esperienza di gioco unica.

E sono cambiati anche i modi per fidelizzare gli utenti, complice un marketing personalizzato che tiene conto delle esigenze del giocatore. I bonus free spins senza deposito sono sicuramente uno dei metodi più efficaci, in quanto permettono di testare la slot machine senza depositare denaro. Altri meccanismi di fidelizzazione sono i social, le piattaforme di streaming come Twitch: gli streamer sul gambling mostrano le loro giocate live, mentre gli utenti interagiscono, formando una solita community. Il marketing, però, deve tenere conto dei pericoli di una sovra-esposizione al gioco.

Ed è per questo che gli operatori si stanno mobilitando da tempo per tutelare i soggetti fragili e non esporli al rischio di sviluppare una dipendenza. Tramite il machine learning e le ultime tecnologie della intelligenza artificiale, è infatti possibile analizzare i dati e individuare schemi di comportamento potenzialmente pericolosi per l’utente. La prossima sfida per la filiera è sicuramente rappresentata dall’omnichannel, che darebbe al giocatore la possibilità di disporre di un’ampissima offerta di gioco, sia terrestre che online, con credenziali uniche. Si tratta di un primo passo verso l’integrazione del gioco online a quello terrestre e la creazione di un’offerta di gioco davvero totale.