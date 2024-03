Le notizie delle Regioni del Sud del 19 marzo

Ecco che cosa è successo oggi, martedì 19 marzo, nelle Regioni del Sud

In Campania

Condanna per l’Omicidio di Giogiò

Il Tribunale dei Minorenni di Napoli ha condannato a 20 anni di carcere il diciassettenne accusato dell’omicidio di Giovanbattista Cutolo, conosciuto come Giogiò, un musicista di 24 anni ucciso a Napoli il 31 agosto. La sentenza, pronunciata dal giudice Umberto Lucarelli, accoglie la richiesta del pubblico ministero. La madre della vittima ha commentato la sentenza come una “pagina di storia”, esprimendo la speranza che ciò dissuada i minori dall’uso di armi.

Auspicio di Beatificazione per Don Peppe Diana

Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, ha espresso il desiderio che don Peppe Diana, parroco di Casal di Principe ucciso trent’anni fa, venga beatificato. Ricordato il sacrificio del sacerdote con un corteo di novemila persone, tra cui studenti, cittadini, sindaci e magistrati, Ciotti sottolinea il martirio di don Diana, già considerato santo nella mente e nei cuori di molti per le sue azioni coraggiose e la sua fede.

Trasporto di Droga e Cellulari in Carcere con Droni

La Procura di Napoli ha scoperto un’operazione di distribuzione di droga e telefoni cellulari in 19 carceri, orchestrata dai clan della camorra napoletana mediante l’uso di droni. Sono state eseguite 31 misure cautelari. I prezzi per le consegne variavano da 250 a 7000 euro, a seconda dell’oggetto. I telefoni permettevano ai detenuti di mantenere contatti esterni e di commettere crimini, mentre la droga serviva ad aumentare il potere dei boss all’interno delle carceri.

Indagine su Presunte Frasi Razziste nel Calcio

Il giudice sportivo della Serie A ha rinviato alla Procura della FIGC il compito di approfondire un incidente tra Francesco Acerbi dell’Inter e Juan Jesus del Napoli per presunte espressioni di discriminazione razziale. È stata richiesta un’indagine dettagliata, che potrebbe includere le testimonianze dei diretti interessati, per fare luce sull’accaduto.

Giornate FAI di Primavera in Campania

Il Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI) organizza le Giornate FAI di Primavera il 23 e 24 marzo, durante le quali oltre 40 siti in Campania saranno aperti al pubblico. Questa iniziativa offre l’opportunità di visitare luoghi di rilevanza storico-artistica e paesaggistica, molti dei quali non sono solitamente accessibili, tra cui ville, palazzi storici, aree archeologiche, chiese, castelli, e molto altro.

In Puglia

Piani Futuri per l’Ex Ilva

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato che durante un incontro tecnico con i sindacati e le imprese dell’indotto, previsto per lunedì 25, verranno discussi i progressi compiuti e le future prospettive per il rilancio degli stabilimenti siderurgici dell’ex Ilva. Urso ha sottolineato l’impegno del governo nel sostenere la riqualificazione e la sicurezza degli impianti, assicurando anche un sistema di salvaguardia per le imprese dell’indotto riguardo i crediti e l’eventuale cassa integrazione.

Lavori di Consolidamento per la Galleria Starza

A seguito di una frana che ha colpito la galleria Starza, interrompendo la linea ferroviaria Foggia – Benevento, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha iniziato i lavori di consolidamento. Circa 50 persone lavoreranno al progetto, che prevede la demolizione e ricostruzione di parti della struttura danneggiata, usando calcestruzzo fibro-rinforzato. La sicurezza del cantiere e la preservazione delle parti non interessate dal dissesto sono prioritari.

Quasi Azzerato il Deficit Sanitario in Puglia

La Regione Puglia ha registrato un deficit sanitario quasi azzerato nel 2023, con un passivo di circa 39 milioni. La Giunta regionale ha coperto lo sbilancio, evidenziando un risultato storico attribuito all’assorbimento del deficit storico e all’impatto della pandemia e dell’inflazione. Le autorità regionali si presenteranno al tavolo congiunto dei ministeri della Salute e dell’Economia il prossimo 21 maggio con i conti in ordine, in vista dell’uscita definitiva dal programma operativo.

Tragedia di un Giovane Lecchese ad Amsterdam

Alessio Giannaccari, un ragazzo di 20 anni originario di Lecce, è stato trovato morto ad Amsterdam vicino ai binari di una stazione ferroviaria, forse travolto da un treno. La sua scomparsa era stata segnalata dai genitori, preoccupati per la mancanza di contatti. Giannaccari si era trasferito ad Amsterdam all’inizio dell’anno, trovando lavoro come cameriere. I genitori sono partiti per la capitale olandese per l’identificazione del corpo.

Omaggio a Ettore Scola e Luciano Ricceri al BIF&ST

Il Bari International Film Festival (BIF&ST) rende omaggio a Ettore Scola e allo scenografo Luciano Ricceri con il documentario “Tutte le cose che restano – Studio EL a Cinecittà”, diretto da Cinzia Lo Fazio. Il film esplora lo studio fondato da Scola e Ricceri nel 1983, paragonato a una bottega d’arte rinascimentale, dove sono state create e conservate numerose opere cinematografiche. Il documentario evidenzia il valore di questo spazio come luogo di creatività e formazione per giovani professionisti del cinema.

In Calabria

Sospensione del Fermo per la Nave Humanity 1

Il Tribunale civile di Crotone ha sospeso il fermo amministrativo della nave Humanity 1, gestita dalla ONG tedesca Sos Humanity. Dopo aver soccorso 77 persone nel Canale di Sicilia, la nave era stata fermata per 20 giorni a Crotone per aver violato un decreto relativo al soccorso di migranti. Il giudice Antonio Albenzio ha evidenziato l'”apparente ingiustizia” del provvedimento, fissando una nuova udienza per il 17 aprile.

Ottimizzazione del Progetto del Ponte sullo Stretto

Pietro Ciucci, amministratore delegato della società “Stretto di Messina SpA”, ha sottolineato la fattibilità del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, indicando la possibilità di ottimizzarlo con l’evoluzione di materiali e tecniche durante la sua realizzazione. Ha riconosciuto l’importanza delle preoccupazioni relative agli espropri, assicurando che le osservazioni degli esperti seguono un parere positivo unanime sul progetto.

Arresto di Due Giovani per Truffe agli Anziani

Nel Reggino, due ventenni sono stati arrestati per tentata truffa nei confronti di anziani a Bagnara Calabra. Utilizzando uno stratagemma telefonico, si fingevano carabinieri o avvocati per chiedere denaro in nome di un familiare presumibilmente in difficoltà. Una anziana, però, non è caduta nel tranello e ha avvisato i carabinieri, portando all’arresto dei due in flagranza di reato.

Sindaci al Tavolo Ministeriale per la Vertenza Abramo CC

I sindaci di Catanzaro, Cosenza e Crotone hanno chiesto di partecipare al tavolo ministeriale riguardante la vertenza Abramo CC, azienda con quasi mille lavoratori a rischio licenziamento. Hanno espresso preoccupazione per il futuro occupazionale dei dipendenti, sostenendo l’azione sindacale per la conservazione dei posti di lavoro.

Calabria e il Futuro Digitale

Gianluigi Greco, docente e presidente dell’Associazione Italiana Intelligenza Artificiale, ha evidenziato le potenzialità del digitale per la Calabria, sottolineando le competenze locali e le opportunità nel settore medico e ingegneristico offerte dalle tecnologie digitali. Ha parlato durante un convegno sull’intelligenza artificiale, organizzato a Catanzaro.

Debutto alla Regia per Moni Ovadia con “La Terra Senza”

Moni Ovadia, a 77 anni, debutta come regista con il film “La terra senza”, girato a Catanzaro. Il film, tratto da una pièce teatrale di Anna Vinci e prodotto in collaborazione con Rai Cinema, sarà presentato in anteprima nazionale il 27 marzo a Catanzaro, seguendo presentazioni a Milano e Roma.

In Basilicata

Richiesta di Unità dal PD Basilicata a Chiorazzo

Il Partito Democratico (PD) della Basilicata, per mezzo del suo segretario regionale Giovanni Lettieri, ha invitato Angelo Chiorazzo e il movimento Basilicata Casa Comune a collaborare strettamente con il centrosinistra per costruire un’alternativa al governo locale di destra, criticato per le sue politiche. Sottolineando la necessità di unità di fronte a una coalizione di destra descritta come “bulimica” e guidata da Bardi, Lettieri ha espresso il desiderio che prevalga un sentimento costruttivo per rispondere alle richieste di unità dal popolo di centrosinistra. Piero Marrese è stato candidato governatore dal centrosinistra per le Regionali del 21 e 22 aprile.

Roberto Speranza e le Minacce No Vax

L’ex Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha rivelato di essere stato bersaglio di continue minacce di morte e insulti da parte di alcuni appartenenti al movimento no vax. Questa situazione ha influenzato la sua decisione di non candidarsi alla presidenza della Regione Basilicata. Nel suo post su Facebook, Speranza ha criticato le interpretazioni che ignorano le sfide e le conseguenze del suo ruolo durante la pandemia di Covid-19, sottolineando l’importanza di riconoscere questi fattori nel valutare le sue decisioni politiche.

SIULP Contro la Chiusura del Reparto Prevenzione Crimine

Il Siulp di Potenza, attraverso il suo segretario generale Giuseppe Trombetta, ha espresso forte opposizione alla possibile chiusura del Reparto prevenzione crimine di Potenza. In una lettera inviata a varie autorità, tra cui il governatore Vito Bardi e il prefetto Michele Campanaro, il sindacato ha sottolineato il valore cruciale di questo reparto nel presidio del territorio lucano, evidenziando i rischi legati alla presenza di organizzazioni criminali. La chiusura, vista come un errore grave, andrebbe a discapito della sicurezza e delle esigenze della comunità locale.

Presidio dei Lavoratori dell’Azienda Logistica di Melfi

A Potenza, i lavoratori dell’azienda logistica Sgl, parte dell’indotto di Stellantis a Melfi, hanno organizzato un presidio per esprimere le loro preoccupazioni riguardanti il futuro occupazionale e le problematiche del settore, inclusi ritardi nei pagamenti degli stipendi. Hanno richiesto l’intervento urgente di Confindustria Basilicata per stabilire un dialogo con Sgl e Bcube, quest’ultima legata a Sgl da un contratto di subappalto. L’obiettivo è trovare soluzioni sostenibili per i lavoratori. La mobilitazione continuerà, evidenziando la volontà di dialogo da parte di Bcube per affrontare questa fase delicata.

In Sicilia

Scontri a Palermo Durante le Vampe di San Giuseppe

A Palermo, la tradizione delle vampe di San Giuseppe si è trasformata in scene di guerriglia urbana in vari quartieri popolari della città come Ballarò e la Kalsa. La sera precedente, uomini e ragazzi hanno bloccato le strade e lanciato bottiglie e oggetti contro le forze dell’ordine intervenute per spegnere gli enormi falò. Tre agenti della polizia di Stato sono rimasti feriti nell’intervento, che ha visto anche la partecipazione di vigili del fuoco, carabinieri e guardia di finanza per la messa in sicurezza dell’area.

Agguato alla Polizia Municipale

Durante i tentativi di spegnimento delle vampe di San Giuseppe a Palermo, un agguato è stato organizzato contro la polizia municipale nel rione Brancaccio. Una telefonata anonima ha segnalato un’auto in fiamme, ma all’arrivo di una pattuglia, il veicolo della polizia municipale è stato bersaglio di una sassaiola. Le due vigilesse a bordo, sebbene illese, hanno dovuto cercare riparo in un deposito delle ferrovie vicino.

Crollo al Policlinico di Palermo

Una parte del soffitto della terapia intensiva cardio-toraco-vascolare del Policlinico di Palermo è crollata, fortunatamente in un’area priva di ricoverati. L’incidente ha portato alla sospensione temporanea dell’attività di Cardiochirurgia in emergenza. Il commissario straordinario dell’ospedale, Maria Grazia Furnari, ha annunciato interventi immediati per ripristinare la sicurezza e l’agibilità dei locali interessati.

Operazione Anti-Droga a Catania

Un’importante operazione di polizia denominata Locu ha portato all’arresto di 41 persone a Catania, impegnate in attività di spaccio e appartenenti al clan Cappello-Bonaccorsi. L’operazione ha messo in luce tecniche innovative di rifornimento di droga e ha documentato la gestione di una vasta rete di spaccio.

Estorsioni a Palermo

I carabinieri di Palermo hanno arrestato 3 persone accusate di associazione mafiosa ed estorsioni, aggravate dal metodo mafioso. Queste arresti seguono l’operazione antimafia “Roccaforte” di gennaio 2023 e hanno permesso di individuare il nuovo reggente della famiglia di Corso Calatafimi, Paolo Suleman.

Progetto Ponte sullo Stretto

Pietro Ciucci, amministratore delegato della “Stretto di Messina SpA”, ha confermato la fattibilità del progetto del Ponte sullo Stretto, sottolineando le possibilità di ottimizzazione anche durante la sua realizzazione. L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti locali e ha discusso l’importanza dell’opera per il territorio.