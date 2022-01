Le notizie del giorno in un minuto

Sassoli, cordoglio di Mattarella, Draghi (“Era per un’Europa sociale”) e Von Der Leyen

ECONOMIA

– Conti pubblici, Mef: in primi 11 mesi entrate 441,4 miliardi (+12,2%).

– Banca Mondiale: netta frenata della ripresa globale, 2022 +4,1%, 2023 +3,2%.

– Energia, Confindustria: il costo per le imprese sarà di 37 miliardi nel 2022.



POLITICA

– Morto il presidente del parlamento Ue David Sassoli per polmonite da legionella, funerali venerdì.

– Sassoli, cordoglio di Mattarella, Draghi (“Era per un’Europa sociale”) e Von Der Leyen.

– Scuola, Bianchi: numeri gestibili, pronti per situazioni estreme.



ESTERI

– L’Oms: entro 2 mesi oltre il 50% degli europei sarà contagiato da Omicron.

– Coronavirus, nuovo record Usa: 1,35 milioni di nuovi contagi in un giorno.

– In Messico il presidente Lopez Obrador è di nuovo positivo al coronavirus.