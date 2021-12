Itinerari turistici culturali della Campania: dalla Regione oltre 9 milioni ai Comuni

La Giunta Regionale della Campania ha deliberato la riprogrammazione delle risorse POC a favore dei percorsi turistici culturali, naturalistici ed enogastronomici per il periodo ottobre 2021 – dicembre 2022. Le risorse impegnate dalla Giunta Regionale sono passate da 2.150.000 a 9.300.000, per consentire di sostenere per intero la consistente partecipazione dei Comuni non capoluogo che in forma associata (minimo cinque Comuni) hanno deciso di condividere la linea strategica adottata dalla Regione nel settore turistico con il Piano per il Turismo 2021, che prevede integrazione dell’offerta, omogeneità tematiche e destagionalizzazione. Le attività proposte dai Comuni potranno essere realizzate tra ottobre 2021 e dicembre 2022.

“Abbiamo premiato i Comuni virtuosi, lo sforzo compiuto dalla parte pubblica e da quella privata che ha partecipato alla redazione dei progetti per creare un modello di semplificazione economico-sociale che punta sui territori per destinazioni turistiche sostenibili e finalmente attuative della legge regionale n. 18/2014” ha dichiarato l’assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo, Felice Casucci.