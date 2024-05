Intervista con Mario Giambona (Pd): “Difendiamo i diritti calpestati dei siciliani”

Mario Giambona, nato a Palermo, classe 1977. Laureato in Economia e Commercio, dottore commercialista, revisore contabile, nonché vice capogruppo

in Sicilia del PD.

Onorevole, è passato poco tempo da quando come assessore del Consiglio Comunale di Capaci (PA) si è

candidato all’assemblea regionale siciliana e ha vinto le elezioni. Cosa è cambiato in questo lasso di

tempo?

È cambiato tantissimo, intanto siamo rimasti ancorati al territorio. Cioè la caratteristica del territorio, della

sua cura, è rimasta naturalmente inalterata. Ovviamente in uno scenario dalle proporzioni diverse, in

quanto il ruolo di parlamentare regionale ti pone l’esigenza di rappresentare le istanze di tutti i siciliani e

nello specifico le istanze del collegio dove sono sto eletto che è quello della provincia palermitana. Rimane

comunque alto costante e quotidiano l’impegno rispetto a quelli che sono tanti i temi sui quali il governo

regionale si era impegnato di voler e di poter risolvere e mi riferisco ad alcuni diritti che sono essenziali. Ma

che fino a oggi sono purtroppo negati a buona parte dei siciliani e che proprio in mancanza del

soddisfacimento di questi diritti costituzionalmente previsti sono costretti a andare fuori dalla Sicilia o

addirittura dall’Italia.

Le pongo adesso la domanda spinosa. Di quali diritti calpestati sta parlando, onorevole?

Dei diritti sociali: il primo è il diritto al lavoro, noi abbiamo tantissime persone, soprattutto ragazzi under 35

che hanno via dalla Sicilia. Infatti negli ultimi dieci anni sono andati via quattrocentomila siciliani e se si

dovesse continuare su questa strada significherebbe che nei prossimi quarant’anni la nostra isola

perderebbe circa un milione e mezzo di abitanti. Con evidenti riflessi nefasti sulla tenuta sociale e dei servizi

della nostra comunità sicula. Questo è primo tema.

Il secondo, quale è?

Il secondo dei diritti sociali che viene negato è il diritto a curarsi.

Certo, la salute innanzi tutto.

Indubbiamente, ma purtroppo anche qui chi vuole farsi curare deve mettere le mani in tasca e deve

rivolgersi al privato, inoltre un altro aspetto che purtroppo comporta un ulteriore peggioramento del livello

della sanità siciliana. Coi così detti viaggi della speranza che ci indirizza a andare nel resto di Italia, se non

addirittura all’estero per curarsi adeguatamente. E questo comporta il fatto che la sanità siciliana deve

pagare la sanità di altre regioni italiane, senza poter investire nella sanità territoriale.

Un vero salasso per le nostre finanze. Così cadiamo dalla padella alla brace.

Purtroppo si.

Come pensate di porre un rimedio a questa situazione disastrosa?

È un settore di vitale importanza e noi ci teniamo moltissimo, per questo la stiamo monitorando. L’idea è di

superare un sistema prettamente centralizzato e obsoleto, per crearne uno più decentralizzato e efficiente.

Ma per far ciò, occorrono professionisti qualificati, non solo in campo medico e paramedico, ma anche

nell’amministrazione. Purtroppo su questo tema abbiamo ricevuto solo futili e inadeguate risposte da parte

del governo nazionale e regionale, cosi rischiamo ancora di costruire altre cattedrali nel deserto.

Tanto per cambiare, onorevole. Si stanno avvicinando le prossime elezioni e voi naturalmente vi

candidate. Cosa sperate di ottenere, non tanto nelle amministrative, ma in quelle europee? Cosa pensa

che potrebbe cambiare, onorevole?

Il prossimo quinquennio di governo europee sarà decisivo non solo per l’Italia, ma principalmente anche

per la nostra Sicilia, in termini: di sviluppo, di crescita, di attenzione al territorio e di maggiori offerte dal

punto di vista strutturale. Quest’ultima dettata dal fatto che gli enti locali siciliani hanno visibili risorse da

poter destinare agli investimenti locali. Motivo per il quale le elezioni europee sono un momento

fondamentale di confronto e sulle quali i cittadini devono cimentarsi a partecipare.

Parole sante, purtroppo c’è molto assenteismo onorevole e oramai in troppi pensano che è inutile

andare a votare.

Purtroppo si, per questo stiamo tentando di sensibilizzare tutta l’opinione pubblica con la nostra campagna

elettorale, con dei tempi importati. Il primo è il tema della pace, poiché è ovvio che in questo momento in

cui ci sono conflitti internazionali, le forze politiche, come il partito democratico devono spingere affinché si

disinneschino quelli che sono percorsi di guerra oggi in atto. Poi c’è il tema della tutela ambientale?

Approvvigionamento idrico?

Precisamente, tutela ambientale che deve essere declinata non solamente a parole, ma con interventi

concreti e mi riferisco a misure idonee a favorire il riutilizzo dell’acqua. Poiché la questione ambientale sta

diventando una questione sociale e economica e mi riferisco al tema del razionamento dell’acqua che è già

in atto in alcune realtà siciliana e diventerà purtroppo drammatico man mano che si avvicinerà la stagione

estiva. A meno che il buon Dio non ci mandi abbondanti piogge. Quindi si trasformerà anche in un

problema economico, visto che la mancanza di acqua per gli operatori del settore agricolo, diventerà un

ulteriore elemento di drammaticità. Il PD è pronto a affrontare questa sfida con un’autorevole truppa di

candidati al parlamento europeo, intanto abbiamo la capolista che è la nostra segretaria “Elly Schlein” e che

interpreta al meglio quelle che sono le idee fondamentali del nostro partito. Poi abbiamo altri autorevoli

candidati. Tra cui un senatore della repubblica, un europarlamentare uscente e persone impegnate nel

mondo della società civile. E poi abbiamo anche autorevoli candidati che rappresentano il nostro territorio,

come per esempio il segretario regionale del PD, Giuseppe Lupo. Tutte persone che sicuramente

riusciranno a rappresentare al meglio le esigenze della nostra regione.

Grazie onorevole, come già accennato, questa è la seconda volta che lei mi concede una intervista e

anche questa volta le auguro “in bocca al lupo”.

Grazie a lei.

Maria Lupica