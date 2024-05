Intervista con Marco Colurcio, assessore di Casoria: il nostro impegno per le periferie

Oggi torniamo ad avere come nostro ospite Marco Colurcio Assessore comunale di Casoria (Na).

Lei si dedica alla politica fin da giovane, perché ha cuore il benessere dei suoi concittadini prima e poi di tutta l’Italia. Visto che oltre a appartenere alla maggioranza a Casoria (Na), lei è dipendente del museo di arte contemporanea di Donnaregina. E sa benissimo cosa vuol dire sudarsi il pane per sé e per la propria famiglia.

Ci dica, assessore: Questo è un periodo particolare, presto ci saranno le elezioni sia amministrative che europee. Per lei è un bene o un pericolo che siano concomitanti?

Vista la situazione attuale collocazione all’interno di Europa Verde, penso sia un bene, perché si può usufruire di una base elettorale più ampia contando sulle forze che il partito metterà in campo per le europee oltre che per le amministrative.

A quali delle due candidature si prepara?

Io mi candido alle amministrative, nuovamente come Consigliere comunale di Casoria per portare a compimento tutti quegli obbiettivi che mi sono prefissato di raggiungere per dare un volto nuovo alla città ed in particolare alle periferie, prima come Consigliere, poi come Assessore. Principalmente per i beni confiscati alla criminalità siamo riusciti a valorizzarli e donarli nuovamente alla città, in alcuni realizzando parchi urbani ed in altri al supporto del settore LLPP abbiamo addirittura abbattuto quello che poteva rappresentare l’emblema del malaffare e realizzare un centro per l’infanzia.

Guardando alle periferie abbiamo nella zona della cittadella avviato i lavori di rifacimento della fogna e dell’arredo urbano di via Nazionale delle Puglie, avviato, approfittando di fonde reperti dall’Asl, la realizzazione di casa o ospedale di quartiere (sarebbe il luogo fisico, di prossimità e di facile individuazione al quale l’assistito può accedere per poter entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria. è una struttura facilmente riconoscibile e raggiungibile dalla popolazione di riferimento, per l’accesso, l’accoglienza e l’orientamento dell’assistito). Ma soprattutto siamo ad un passo dal potenziale rifacimento della scuola la Catena di Arpino.

Lei si candida con il partito dei verdi quali obbiettivi si prefiggi come suo programma elettorale?

Ovviamente come tutti si aspettano impronteremo il nostro programma sulla tutela ambientale, sulla costituzione di una città più “green” ove siano potenziati i mezzi di trasporto, anche elettrici, e siano rese funzionali le piste ciclabili. Questo senza sottovalutare la vivibilità e la sicurezza della città. Puntiamo sull’apertura o creazione di parchi a verde come luoghi aggregativi. Un settore nel quale stiamo particolarmente incidendo e quello della video sorveglianza a sostegno dell’azione sul territorio delle forze dell’ordine. Quest’anno abbiamo ottenuto un finanziamento di € 250 mila e presentato un progetto per un ulteriore finanziamento di €205 mila, a completamento di tali opere avremo una città totalmente video sorvegliata se ricordiamo le tante telecamere installate nelle scuole ed a presidio dei luoghi di maggiore criticità sotto l’aspetto dell’abbandono dei rifiuti.

Pensa di trovare avversari agguerriti che si opporranno a questi suoi obbiettivi?

Certo, ci saranno altri tre/quattrocento candidati, e non è scontata l’elezione di nessuno, conto però sul riconoscimento di un lavoro costante e continuativo sui territori a discapito di chi compare solo ad ogni tornata elettorale e poi sparisce. Mi auguro comunque che al di là della eventuale riconferma, almeno per questi obbiettivi che riguardano il benessere della collettività non vi saranno impedimenti futuri. Tutti noi abbiamo a cuore il futuro di Casoria.

Sicuramente quando si mette in campo una qualsivoglia azione, devi partire dal presupposto che non puoi accontentare tutti. Quello che mi spinge ad operare è il bene collettivo e non solo quello dei miei elettori, sicuramente avrò scontentato qualcuno in questi anni, anche nei miei elettori che probabilmente si aspettavano di più. Sarò comunque felice di aver raggiunto con questa amministrazione l’importante risultato di sanare le casse comunali, avviati tantissimi cantieri che daranno alla città un volto innovativo, inciso sulla sicurezza e messo seriamente mano alla razionalizzazione del patrimonio immobiliare dell’ente.

Davvero lodevole assessore, la ringrazio per la sua cortese disponibilità e gli auguro in bocca al lupo per le prossime elezioni. Conto di poterla intervistare ancora.

Ci conto anch’io.

MARIA LUPICA