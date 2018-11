Seppur senza l’avallo di alcuna pubblicazione scientifica, la Cina annuncia che sarebbero stati creati i primi essere umani geneticamente modificati. La notizia ha già fatto il giro del mondo, suscitando una valanga di polemiche. Coordinato da He Jiankui, direttore del laboratorio della Southern University of Science and Technology di Shenzhen e proprietario di due aziende biotech, l’esperimento ha portato alla nascita di due gemelline con Dna alterato attraverso un nuovo potente strumento in grado di ‘riscrivere’ il codice genetico

Il ricercatore cinese, il cui intervento è atteso domani al convegno internazionale sulla tecnica dell’editing genetico di Hong Kong, ha annunciato la sua recente scoperta basata su una variante della Crispr, tecnica che taglia-incolla il Dna. Un intervento vietato negli Stati Uniti e in gran parte dei Paesi occidentali, la cui procedura è stata dettagliatamente spiegata dallo scienziato in un video apparso su YouTube. Formato a Stanford, Jiankui ha dichiarato di essere intervenuto sugli embrioni di sette coppie che si erano sottoposte a trattamenti di fertilità con l’obiettivo di renderli resistenti al virus dell’Hiv.

E pure la stessa università cinese ha preso le distanze sottolineando che He è in congedo triennale dal febbraio scorso e l’ateneo non c’entra nulla, anzi tale sperimentazione va contro le sue «regole». Come si legge sui documenti presentati al Registro cinese delle sperimentazioni cliniche e al comitato etico dell’ospedale, gli ovuli e gli spermatozoi sono stati prelevati da coppie di età compresa fra 22 e 38 anni, in cui gli uomini erano positivi al virus Hiv. Dei 22 embrioni ottenuti con la fecondazione in vitro, 16 sono stati modificati con la Crispr allo scopo di silenziare il gene che controlla il CCR5, un recettore posizionato sulla superficie delle cellule immunitarie linfociti T, porta di ingresso preferita del virus Hiv. Dopo sei tentativi di impianto e 11 embrioni utilizzati, sarebbe stata ottenuta la gravidanza che ha portato alla nascita delle due gemelle.