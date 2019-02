Il Salotto di Agathae, il ritorno alla tradizione da un’idea di Orazio Tomarchio

Un salotto aperto ad amici, personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo e della moda per magnificare la Patrona di Catania Sant’Agata. Nasce da un’idea di Orazio Tomarchio imprenditore, make-up artist e creatore de La Truccheria Cherie, nonché devoto e collezionista di arte sacra, soprattutto oggetti di culto dedicati alla Santa.

Il Salotto di Agatha, un ritorno alla tradizione, ai fasti di un tempo, quando l’antica nobiltà catanese a-priva le proprie case, i propri balconi, per vivere la festa assieme agli amici. E proprio come allora, martedì 5 febbraio, a partire dalle 18, nella giornata clou dei festeggiamenti, quando il fercolo con il busto reliquario della patrona attraversa via Etnea, Orazio Tomarchio ha scelto le sale dell’Una Hotel per riservare gli splendidi palchi d’onore che si affacciano sul salotto della città sia alle telecamere di Telecolor in diretta con la conduzione di Eva Spampinato e in streaming sul sito lasiciliaweb per se-guire la festa in diretta online da tutto il mondo, sia ai propri ospiti che avranno modo di condividere con le migliaia di catanesi sparsi nel mondo, ricordi ed episodi di vita vissuta o spirituale legati alla Vergine martire morta per mano di Quinziano.

Un’idea che rientra anche nel progetto professionale di Orazio Tomarchio che per il secondo anno consecutivo ha dedicato ad “Agathae” una limited edition di make-up e skincare firmata Cherie Ma-quillage, nata dalla contaminazione di fede e devozione nei confronti della martire catanese.

Già nel 2018, Tomarchio ha creato un rossetto rosso “sang royal” di nome “Agathe”, ispirato al san-gue del martirio, mentre quest’anno presenterà un olio essenziale chiamato “Luce di Agata” composto da fiori di zagara, mandorla amara e una miscela di preziosi oli del mediterraneo e contaminato dall’oro zecchino 23k, simbolo di opulenza e ricchezza che contraddistinguono l’arte barocca del bu-sto reliquario della Santa.

I fiori e gli addobbi di “Intrecci” dei fratelli Giardinaro, le stoffe del fashion designer Marco Strano e i dolci di Seby Sorbello faranno da contorno ad un evento glamour misto tra fede e folklore. In partico-lare, lo chef Sorbello offrirà per l’occasione dei dolci tipici della festa catanese: le “minnuzze” di Sant’Agata rivisitate in chiave 4.0, contaminate anch’esse da oro zecchino ed effetti metallici.

In tema con la serata Tomarchio indosserà degli abiti unici con l’applicazione di ex voto, pezzi rari ispirati al culto agatino, realizzati appositamente per il make-up artist dall’azienda Ex voto promissum.

Ad introdurre gli ospiti nel Salotto di Agathae sarà la giornalista Eva Spampinato.

Cenni biografici

Orazio Tomarchio coltiva sin da bambino l’amore per l’arte, frequentando poi l’accademia di belle arti. Dalla scuola francese, Orazio eredita le tecniche del make up, e comprende come truccare sia “capire le donne.” Consegue innumerevoli attestati e avvia numero-se collaborazioni con importanti brand beauty. Orazio Tomarchio è il makeup artist ufficiale del Taormina Film Fest. Ha firmato il Ma-ke Up di diverse Star tra cui Anastasia, Sofia Loren,Susan Sarandon, Kelly Lebrock, Marisa Tomei, Paz Vega, Madalina Ghenea, Mariagrazia Cucinotta, Alessandra Martines, Robert De Niro, Sabrina Ferilli, Valeria Mazza, Marco Liorni, Luisa Corna, Valeria Mari-ni, Megan Gael, Manuela Arcuri, Monica Bellucci, Tiziana Rocca, Cristina Chiabotto, Carol Alt, Ivana Trump, Madeleine Stowe, Lisa Edelstein, Naike Rivelli, Miriam Leone, Giorgia Wurth, Barbara De Rossi, Ksenia Rappoport, Vittoria Puccini, Ellen Pompeo e tante altre donne del cinema e della televisione.

Numerose anche le “teste coronate” da Ran Giordania a Letizia Ortiz Rocasolano. Tantissime le Spose, italiane e non, che hanno scelto la professionalità di Orazio Tomarchio.

Nel 2002 nasce la prima boutique La Truccheria Cherie a Taormina e da li sono nati poi diversi punti vendita in tutta la Sicilia,

creando delle vere e proprie boutique del make-up. Eleganza, accoglienza e professionalità sono gli aggettivi che meglio

identificano queste boutique, in cui è possibile effettuare trattamenti specifici con make-up artist specializzati e corsi professionali. La Truccheria è dedicata a tutti coloro che desiderano lasciarsi coccolare da personale esperto con esclusivi servizi di bellezza.

Orazio Tomarchio ha creato anche una linea di prodotti make-up “Cherie maquillage” di cui sceglie personalmente tutte le nuance e i prodotti delle collezioni.

Ogni prodotto viene poi a sua volta creato su misura in base alle esigenze delle clienti. In questo modo ogni donna può avere il ma-ke-up perfetto. Realizza due collezioni all’anno, P/E e A/I.

Academy, l’accademia di make-up e look maker, da quasi 20 anni prepara e forma giovani make-up artist sotto la direzione artistica di Orazio Tomarchio. I punti di forza di Academy si possono sintetizzare in due elementi: il know how sui prodotti make-up e la me-todologia didattica basata su esercitazioni pratiche, verifiche one to one e dispense per l’apprendimento e la memorizzazione.