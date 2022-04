I sapori della Sicilia alla conquista di Londra

Conquistare il Regno Unito con i sapori della cucina siciliana è la mission di «Sicily Fest London» che, a più di due anni dall’ultima edizione con oltre 40mila visitatori, torna a Londra dal 7 al 10 aprile. Si tratta dell’unico festival londinese dedicato alle eccellenze enogastronomiche e culturali dell’isola che tra, B2B e B2C, porta nel Business Design Centre del quartiere Inslington cibo, vino e musica siciliana. Quattro giorni e un fitto programma di contenuti, dagli showcooking ai concerti, dalla wine experience alle esposizioni.

Centinaia di prodotti tipici siciliani come mandorle, arance e pistacchi saranno presentati in decine di stand, dove il pubblico inglese potrà gustare anche le ricette della tradizione cucinate sul momento. Dai grandi classici come arancine e pasta alla norma, alla più particolare muddica atturrata o cous cous incocciato, per concludere con i tipici cannoli, cassate e granite. Ma ci saranno anche nuovi prodotti curiosi sempre legati al territorio come la vodka, il chinotto e la ginger beer Made in Sicily. Alimenti confezionati come spalmabili, olio, formaggi, farine, cioccolato e frutta secca, completano poi lìofferta delle tipicità locali.