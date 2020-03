Fava: “Non fermare l’ars”

“La politica, anche quella siciliana, sia all’altezza della sfida. Con le

dovute cautele e precauzioni non si deve fermare l’attività legislativa del

parlamento regionale. Occorre dare un segnale di maturità: in un momento in

cui si chiede, giustamente, di mantenere operativi i servizi amministrativi

essenziali, non possono essere i deputati regionali a disertare dai loro

compiti. L’Ars si assuma le proprie responsabilità, anche per non lasciare

solo il governo regionale nell’affrontare i giorni difficili che abbiamo

davanti”. Così il deputato regionale Claudio Fava