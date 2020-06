Fase 2, Cesaro (Fi): Governo e Regione intervengano su lavoratori stagionali senza garanzie

“Quello dei lavoratori con contratto a tempo determinato del Sorrento Palace, stagionali a tutti gli effetti ma senza alcuna garanzia o sussidio, non è un caso isolato: nella sola Campania sono migliaia quelli impiegati nel settore turistico rimasti senza lavoro, senza bonus e persino senza il diritto al sussidio di disoccupazione per il 2021 solo perché, pur svolgendo le stesse identiche mansioni dei loro colleghi che hanno sottoscritto un contratto stagionale, gliene è stato offerto uno a tempo determinato. Inaccettabile”

Così, commentando il servizio di Striscia la Notizia andato in onda ieri sera sul caso dei lavoratori del Sorrento Palace, il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro, per il quale “il Governo e la Regione hanno il dovere di intervenire immediatamente sulle norme e di prevedere al più presto adeguate misure di sostegno”. “Sono passate ben due settimane da quando il ministro Catalfo ha finalmente riconosciuto l’anomalia impegnandosi personalmente, ma sono già quattro mesi che migliaia di famiglie sono senza un’entrata e pertanto allo stremo”, sottolinea l’esponente di Forza Italia. “Credo che le istituzioni non possano più perdere un solo minuto di tempo”, conclude Cesaro.