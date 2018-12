De Luca: “La Campania investe più dello Stato”

Il Governatore attacca la manovra del governo gialloverde, soprattutto per i tagli agli investimenti

“Se stiamo ai numeri della legge di bilancio, la Campania investe piu’ dello Stato che per il 2019 mette solo 2,3 miliardi”. Cosi’, Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, intervenuto a LiraTv. “La Campania – spiega il governatore – investe 1,2 miliardi nel piano concordato con l’Anas, 550 milioni per il finanziamento diretto della Regione per progetti stradali, si e’ appena chiuso il bando e abbiamo finanziato 280 progetti esecutivi di viabilita’.

Altri 400 milioni per investimenti nell’acquisto di bus e treni nuovi, 300 milioni per l’edilizia scolastica e l’efficientamento energetico, 135 milioni per interventi nei porti minori della Campania, tranne Napoli e Salerno. Dobbiamo aggiungere a questo i programmi di investimento legati ai fondi Fesr che nel 2019 entrano in pieno nell’economia campana, piu’ decine di altri investimenti che facciamo. La Campania investe piu’ dello Stato italiano”.