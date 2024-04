Da San Severo a Siena per dirigere l’Accademia dei Fisiocritici

La regione Puglia una delle più belle in assoluto come definita dagli addetti al settore, negli anni ha dato alla luce illustri figli che tutt’oggi ne portano alto il nome ovunque. Non meno in tempi attuali, molteplici personalità di elevato livello proseguono in tal senso. Durante un viaggio fuori sede una brevissima trasferta per questioni lavorative, mi trovai a visitare un museo nella città di Siena per la precisione l’Accademia dei Fisiocritici; scoprendo a tal modo che Francesco Taurisano, cui origini familiari sono di San Severo un paese in provincia di Foggia è di questa segretario. Dopo una piacevole chiacchierata venivo a conoscenza di un mondo straordinario fatto di cultura e storia dove per l’appunto a brillare è una persona dotata di una grande modestia. Un eccellente anfitrione che ha fatto gli onori di casa, senza mai dimenticare l’amata terra da cui tutto ebbe inizio.

Vincenzo Naturale