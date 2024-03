Cosa è successo in Campania

Attacchi a Bus del Trasporto Pubblico a Napoli

Due bus sono stati danneggiati da persone armate di mazze a Napoli, con attacchi avvenuti a breve distanza l’uno dall’altro. Il primo incidente ha coinvolto uno specchietto retrovisore di un filobus, mentre il secondo ha visto i vetri laterali di un pullman presi di mira. I responsabili sono fuggiti su uno scooter e i carabinieri stanno indagando sugli episodi.

Assoluzione per Incapacità di Intendere e di Volere

Francesco Plumitallo, accusato dell’omicidio della madre, è stato assolto dalla Corte d’Assise a causa della sua incapacità di intendere e di volere, confermata da una perizia psichiatrica. Nonostante l’assoluzione, è stata ordinata la sua custodia in una Rems per due anni, in quanto ritenuto socialmente pericoloso.

Napoli Calcio: Messaggio Contro il Razzismo

Dopo un episodio di presunto razzismo durante la partita tra Inter e Napoli, il club azzurro ha pubblicato un video con i giocatori che esprimono, ciascuno nella propria lingua, un forte messaggio contro il razzismo, invitando tutti a gridare “no al razzismo” al mondo.

Cambio di Allenatore per la Salernitana

Fabio Liverani è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Salernitana. Due le ipotesi al vaglio per la successione: Stefano Colantuono, attualmente a capo del settore giovanile, o un possibile ritorno di Pippo Inzaghi, precedentemente esonerato per fare spazio a Liverani. Al momento, la soluzione interna sembra la più probabile.