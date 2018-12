Condono a Ischia, i consumatori ricorrono al Tar

Finira’ al vaglio del Tar del Lazio il ‘Decreto Genova’ “nella parte in cui condona gli abusi edilizi di Ischia”. In una nota il Codacons, infatti, annuncia la presentazione di un ricorso collettivo al tribunale amministrativo. “Il Decreto legge 28 settembre 2018 n. 109 – si legge nella nota – prevede importanti interventi per far rifiorire i paesi del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, ma definisce le istanze di condono relative esclusivamente agli immobili danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017, ossia dei Comuni del territorio di Ischia”. “Appare evidente come l’attivita’ del Governo sia stata intrapresa in palese elusione dei basilari principi di partecipazione, compartecipazione e collaborazione con i Comuni e le Regioni interessate dai recenti sismi, oltre che con gli enti espressivi degli interessi locali e settoriali – spiega il presidente del Codacons, Carlo Rienzi – Pertanto abbiamo deciso di presentare un ricorso collettivo al Tar al quale potranno partecipare i comuni interessati dai recenti terremoti e i proprietari di immobili danneggiati che non hanno goduto delle sanatorie previste dal Governo unicamente per Ischia. Ricorso che non e’ certo finalizzato a legittimare gli abusi edilizi, ma ad ottenere equita’ e parita’ di trattamento per tutti i cittadini. Se non saranno annullate come auspichiamo le disposizioni contenute nel decreto in violazione dell’art 9 della Costituzione, le stese misure dovranno allora essere estese a tutti i comuni che versano nella medesima situazione di Ischia”