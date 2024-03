Che cosa è successo in Sicilia

Soccorso Barcone con Migranti a Lampedusa

Un’imbarcazione con 49 migranti, tra cui due donne, un minore e due defunti, è stata salvata dalla Guardia Costiera al largo di Lampedusa. I migranti provenivano da diversi paesi africani e i cadaveri recuperati appartenevano a cittadini camerunesi.

Sbarco di Migranti a Pozzallo

A Pozzallo, 381 migranti di nazionalità pakistana e bengalese sono stati accolti dopo il salvataggio della Guardia Costiera. Il sindaco locale esprime preoccupazione per la mancanza di preparazione e assenza di una politica efficace di fronte a un fenomeno ormai strutturale.

Approvazione Imminente per il Ponte sullo Stretto

Pietro Ciucci, AD della società Stretto di Messina, in commissione a Messina, ha discusso i progressi per l’approvazione del ponte sullo Stretto, sottolineando che l’approvazione del Cipes e l’inizio degli espropri non saranno immediati.

Proteste a Messina Contro il Ponte sullo Stretto

Durante un sit-in di protesta a Messina, l’ex sindaco Accorinti e altri manifestanti hanno espresso forte opposizione al progetto del ponte, etichettandolo come un crimine ambientale.

Tentato Assalto Sessuale a Catania

A Catania, due uomini sono stati arrestati per un tentativo di violenza sessuale su una donna al termine di una serata in discoteca. Gli aggressori sono stati fermati dopo l’intervento di un passante che ha aiutato la vittima a chiedere aiuto.

Richiesta di Processo per Preside Antimafia

Dopo il rifiuto del patteggiamento proposto, l’ufficio della Procura Europea ha chiesto il processo per Daniela Lo Verde, la preside di uno Zen di Palermo, e il suo vice, accusati di corruzione e peculato riguardo all’appropriazione indebita di pacchi alimentari.

Arrestato Barbiere a Palermo per Detenzione di Armi

Un barbiere palermitano è stato arrestato dopo che i carabinieri hanno trovato nel suo negozio una pistola con matricola abrasa e munizioni. L’uomo è accusato di detenzione illegale di armi e munizioni da guerra.