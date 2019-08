Campania, i navigator contro De Luca

I navigator della Campania sono tornati ieri in piazza davanti alla sede della Regione per chiedere al presidente, Vincenzo De Luca, di firmare la convenzione con Anpal Servizi senza la quale, sebbene vincitori di un concorso pubblico, non possono iniziare il loro percorso di formazione e di lavoro. I manifestanti hanno sfilato in corteo da piazza Municipio fino al palazzo della Regione rivendicando il loro diritto, attaccando il governatore della Campania accusato di «avere una posizione contro il Mezzogiorno» e chiedendo al Governo e all Anpal «di risolvere questa empasse politica». Tra loro c è anche chi stanco «del teatrino politico» ha chiesto l intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inviandogli una lettera. I navigator campani hanno già svolto altre manifestazioni di protesta, sottolineando di essere «discriminati» dal momento che nelle altre Regioni non c è stato alcun problema e sono partite le attività di avviamento al lavoro previste dal Rdc.