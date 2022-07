Campania: Fondo regionale per la crescita, erogati 30 MLN a 336 tra imprese e professionisti

Grande successo per il Fondo Regionale per la Crescita, strumento finanziario promosso dalla Regione Campania e gestito dalla sua società in house Sviluppo Campania per sostenere la ripartenza post covid delle attività produttive. Pervenute più di 5.000 istanze di finanziamento, per cui ai 200 milioni previsti si andranno ad aggiungere altri 100 milioni di risorse messe a disposizione.

In meno di due mesi, Sviluppo Campania ha già erogato finora 30 milioni di euro a 336 tra imprese e liberi professionisti.

Il Fondo Regionale per la Crescita prevede un contributo a fondo perduto e un finanziamento agevolato finalizzato al supporto degli investimenti di rafforzamento, ristrutturazione aziendale e di innovazione produttiva, organizzativa e di efficienza energetica, programmi di spesa finanziati sono compresi tra un importo minimo di 30.000,00 Euro e un importo massimo di 150.000,00 Euro.

Questo successo dimostra l’efficacia degli strumenti finanziari messi in campo dalla Regione Campania, nonché quanto sia elevato il dinamismo delle nostre imprese per ripartire alla conquista dei mercati nazionali ed internazionali.