Il Sud On Line

L'Italia è quello che il Sud sarà

SvegliaSud

Calabria, mille euro al mese per i giovani che restano nella Regione

DiAntonio Troise

Apr 21, 2026

In Calabria studiare con impegno potrà diventare anche una scelta premiata economicamente. La Regione lancia il Reddito di merito, una misura pensata per convincere i giovani diplomati e universitari a restare nel territorio, scegliendo gli atenei calabresi e costruendo qui il proprio futuro professionale.

L’obiettivo dichiarato è contrastare una delle emergenze più profonde del Mezzogiorno: la partenza dei giovani, spesso già al momento dell’iscrizione all’università. Come riportato da Avvenire, il progetto promosso dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, punta a intervenire proprio su questo passaggio decisivo.

«In Calabria chi studia impegnandosi al massimo è premiato dalla Regione. Siamo i primi in Italia a farlo», ha sottolineato Occhiuto, presentando l’iniziativa come uno strumento per frenare lo spopolamento e valorizzare il capitale umano locale.

Secondo i dati del Rapporto di genere 2026 di Almalaurea, chi consegue il diploma al Nord tende a rimanere nella stessa area nell’88,2% dei casi. Nel Mezzogiorno, invece, la quota scende al 45,2%. Un divario che racconta una dinamica ormai consolidata: molti giovani meridionali si spostano per studiare e, una volta trovato lavoro, non rientrano nei territori di origine.

Il fenomeno riguarda in modo particolare il percorso universitario. Il 22,9% degli studenti del Sud si laurea in un ateneo diverso da quello del proprio territorio, prevalentemente al Nord, alimentando una perdita di competenze che pesa sullo sviluppo locale.

Per provare a invertire la tendenza, la Regione Calabria prevede contributi economici destinati ai migliori diplomati che sceglieranno le università calabresi e agli studenti già immatricolati con risultati particolarmente elevati. Il sostegno potrà arrivare fino a mille euro al mese: sono previsti 750 euro per chi mantiene una media del 28 e mille euro per chi raggiunge una media compresa tra 29 e 30.

La misura nasce anche attraverso un protocollo d’intesa siglato con i rettori dei tre principali atenei regionali: l’Università della Calabria, la Magna Graecia di Catanzaro e la Mediterranea di Reggio Calabria.

«Dobbiamo fare il possibile per consentire ai nostri ragazzi di restare a studiare in Calabria», ha spiegato Occhiuto. Una sfida che non riguarda solo il diritto allo studio, ma anche la capacità del territorio di offrire prospettive credibili dopo la laurea.

Tra i segnali positivi citati c’è il caso dell’Università della Calabria, che si conferma tra le realtà più dinamiche nell’ingresso dei laureati nel mondo del lavoro. Il tasso di occupazione a tre anni dal conseguimento del titolo si attesta all’82%, con un aumento di dieci punti rispetto al 2019. Inoltre, il 58% dei laureati dell’ateneo sceglie di restare nel Sud.

Il Reddito di merito si inserisce così in una strategia più ampia: trattenere i giovani, rafforzare le università locali e trasformare la formazione in una leva concreta contro l’emigrazione. Una scommessa che, nelle intenzioni della Regione, punta a fare della Calabria non più soltanto una terra da cui partire, ma un luogo in cui restare.

Articoli correlati

SvegliaSud

Il programma del Papa a Napoli l’8 maggio

Apr 20, 2026 Redazione Sud On Line
SvegliaSud

La rapina in banca a Napoli, caccia al basista

Apr 20, 2026 Redazione Sud On Line
SvegliaSud

Gargano, lo scandalo della superstrada nel Parco

Apr 19, 2026 Redazione Sud On Line

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *