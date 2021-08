Arriva il grande caldo: Lucifero fa paura al Sud

Ora il grande caldo fa paura al Sud. E’ stata un’estate incandescente, segnata dal Covid ma anche dall’emergenza incendi. Ma ora arriva «Lucifero» con picchi di 45° al Sud e in Sicilia: inizia la settimana più calda dell’estate. Giornate roventi che, assicurano i meteorologi, potranno raggiungere picchi di 45 gradi. Secondo il bollettino del ministero della Salute l’allerta di livello 3 oggi riguarderà quattro città: Roma, Bari, Campobasso e Rieti. Città che domani diventeranno otto, quando a Roma, Bari, Campobasso e Rieti si aggiungeranno Frosinone, Latina, Palermo e Perugia. Domani sarà una giornata estremamente calda al Sud e sulle Isole, dove si supereranno i 40 gradi, soprattutto in Sicilia. Caldo e afa anche al Nord. Si tratta di un’ondata di calore che, oltre che per intensità, toglie il fiato anche per la durata: potrebbe, infatti, proseguire anche per alcuni giorni dopo Ferragosto, come avvertono i meteorologi. Da proteggere soprattutto gli anziani over 80, oltre 2,6 milioni, i più esposti al rischio di colpi di calore, disidratazione e malori.

