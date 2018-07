Al via il Taormina Film Fest 2018

DI FAUSTA TESTAJ’

Il Taormina Film Fest 2018 si apre con l’inagurazione di due Interessanti Mostre Fotografiche una della fotografa, motociclista cameramen Elisabetta Pandolfino dal titolo:”Scatto Mentale” dedicata alla Donna in tutte le lingue in siciliano Fimmina donna,che è stata figura d’ispirazione per ogni artista,” la donna è scritta in tutte le lingue “ spiega Elisabetta, ed è bella semplicemente nel suo essere umano.La Pandolfino con la figura della chitarra ha voluto fare un omaggio alla canzone The Promise di Trecy Chapman in riferimento ad una persona a lei cara che non c’è più.

Questa Mostra è in realtà una dedica all’amore in generale : per la Donna, per Taormina, per il cinema se vi fate una passegiata nella perla dello Jonio vi consiglio di visitarla insieme a quella di Aldo Franzò” WOMAN @ ACTRESS” dedicata a tutte le attrici, passate negli ultimi anni al Taormina Film Fest.A seguire nella saletta verde del Palazzo dei Congressi si è svolta la conferenza stampa alla presenza dei due Direttori Artistici Silvia Bizio e Gianvito Casadonte dell’onnipresente Assessore Regionale al Turismo Sport e Spettacolo S. Pappalardo , del Capo Ufficio Stampa di Taormina Arte Fabio Tracuzzi, della produttrice e quest’anno Presidente di Giuria Marta De Laurentis(moglie del più noto Dino)e di Eleonora Granata anch’essa in giuria(produttrice Statunitenze).

L’Ass. Pappalardo dopo avere portato i saluti del Presidente della Regione N. Musumeci annucia che anche negli ultimi dati, a livello Europeo , da poco pubblicati, la Sicilia si è Classificata ancora una volta al primo Posto come desiderabilità e questa desiderabilità, sottolineano gli addetti ai lavori, è molto legata al Mondo della Cultura e dello Spettacolo e quindi afferma che il Governo Regionale ha intrapreso la strada giusta appoggiando questi mondi e anzi in futuro sarà migliorata la promozione degli Eventi non solo del suo Assessorato ma anche di quello dei Beni Culturali entro il 30 settembre 2018 verrà pubblicato un unico cartellone con tutti gli eventi del 2019 e sarà presentato a Roma alla stampa Estera in segno di rispetto verso quei privati (Come VIDEOBANK rappresentatta dalle figure di Lino Chiechio e Maria Guardia Pappalardo) che ci mettono la faccia e il portafoglio.La Bizio dice di essere felice di lavorare per questa Manifestazione perchè lei ci ha già lavorato tanti anni prima con Felice Laudadio e poi con Deborah Yang, portando i grandi ospiti Americani, quindi conosce bene le potenzialità di Taormina e della Sicilia sa che questo è un Festival capace di unire grandi contenuti al Meraviglioso spettacolo del T. Antico e poi le sale del P. dei Congressi non hanno nulla da invidiare a tante altre sale e dal punto di vista del sonoro delle proiezioni ha trovato dei professionisti in grado di affrontare film di tutto il mondo. Ringrazia le sue amiche M. De Laurentis ed E. Granata perchè senza il loro aiuto, in questo programma messo in piedi in 20 giorni non si sarebbero potute avere molte prime Mondiali e annuncia che il 17 arriveranno le altre giurate M. G. Cucinotta, la produttrice D. Palermo e Adriana Chiesa Di Palma produttrice e distributrice che porterà anche un suo documentario che parlerà di suo marito Carlo De Palma.

In Programma molti film diretti da Donne che affronteranno vari temi non solo quelli dell’Immigrazione, dei rifugiati, della violenza sulle donne ma anche dell’amore, della famiglia, della società, ci saranno molti documentari che arricchiranno il Festival con l’esplorazione di temi sociali, politici, culturali.Ci saranno 2 nuovi Premi Il Premio A. D’arrigo assegnato dalla moglie L. Mancuso e quello Finanziato da P. Ferrari Di Benedetti per il documentario più originale ed innovativo. Casadonte ringrazia Richard Dreyfuss per avere accettato l’invito in tempi non sospetti e tutti gli amici che saranno presenti anche se avvertiti con grande ritardo tra questi M. Placido, Rupert Everet, Matthaw Modine, che ha spostato i suoi orari di produzione a Roma dato che sta girando un film lì per essere a Taormina 3 giorni , Terry Gilliam , M. Guerritore,S. Guzzanti, A.Grimaldi che ha deciso di presentare il suo film in Anteprima Mondiale a Taormina invece che in altri Lidi, C. Anania, anche lui presenterà il suo film in Anteprima mondiale.

Per M. De Laurentis ci sono due debutti: laprima volta a Taormina e la Prima volta da Presidente di Giuria, ammette che è un impegno gravoso giudicare film Italiani ed Esteri per lei e le altre giurate e poi ricorda che suo marito diceva sempre che il cinema è il più grande Ambasciatore al Mondo perchè va dapertutto, le persone attraverso il cinema vedranno quant’è bella la Sicilia e verranno a Visitare tutte le vostre città non solo Taormina.Oltre all.Ass. Papppalardo, alla Bizio e a Casadonte quest’anno è sopratutto il pubblico a dovere ringraziare in modo particolare i Produttori Del Festival L. Chiechio M. G. Pappalardo e VIDEOBANK perchè hanno fatto in modo che gli ingressi sia alle proiezioni del P. dei Congressi che alla serata finale del 20 al T. Greco condotta da S. La Rosa siano Gratis.Organizzare questo Festival è stata un’avventura , come il Cartellone che lo Rappresenta ma si è detto che per il 2019 si ci sta pensando già da adesso anzi molto probabilmente ci sarà anche una retrospettiva dedicata alla grande Minica Vitti e chiramente molti più ospiti sia Nazionali che Mondiali insomma il Festival e con lui Taormina tornerà ad essere per importanza Il secondo dopo Venezia, come ai vecchi tempi. BUON CINEMA A TUTTI.