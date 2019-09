“700 euro al mese a chi viene da noi”, così il Molise vuole evitare di scomparire

Almeno altri 100 Comuni molisani su 136 sono a rischio di spopolamento.

Il 16 settembre nel Bollettino della Regione Molise pubblicato il bando per la residenza attiva.

Stanzia 700 euro mensili per chi prende la residenza in uno di questi paesi e apre un’attività per almeno cinque anni.

Stanziato un milione di euro, attingendo a un fondo vincolato del ministero dello Sviluppo

Per candidarsi al «reddito di residenza attiva» c’è tempo 60 giorni.

Le domande verranno vagliate con attenzione e i nuovi arrivati saranno controllati

Si vuole evitare che il loro trasferimento in Molise sia davvero attivo e non un sistema per sbarcare il lunario.