Dalla Sicilia a Metaponto per due serate d’autore

Un “infedele” sul palco del Metaponto Beach Festival 2018: ad inaugurare, venerdì 17 agosto, la XIV edizione dell’evento musicale più atteso della costa jonica lucana sarà Colapesce, al secolo Lorenzo Urciullo, uno dei nomi più importanti ed affermati della nuova scena musicale italiana. L’artista siciliano ha preso il suo nome d’arte da un’antica leggenda diffusa sull’isola, per ispirarsi al suo protagonista – abile esploratore dei fondali marini – nella sua continua ricerca e sperimentazione degli orizzonti musicali.

Artista libero che non ama le etichette, nel suo ultimo album, “Infedele”, Colapesce si diverte a giocare con le forme del pop senza disdegnare la musica colta, il rock e il fado portoghese, l’elettronica e il free jazz. Ad accompagnarlo sul palco del castello Torremare a Metaponto sarà la Infedele Orchestra, band in cui militano Mario Conte, Adele Nigro (meglio conosciuta come Any Other), il drumming chirurgico di Giannicola Maccarinelli (aka Bonito Belissimo dei Joy Cut), il tocco suadente di Andrea Gobbi al basso e il sax impazzito di Gaetano Santoro.

Open act della prima serata del Metaponto Beach Festival sarà Marco Ancona, autore indipendente salentino tra i più noti del panorama underground nazionale. Attivo dalla seconda metà degli anni 90, dopo aver dato vita a Bludinvidia, Amerigo Verardi & Marco Ancona e a Fonokit, è oggi impegnato in un nuovo percorso artistico sulla scia di quella ricerca indie-rock visionaria e poco incline ai compromessi che ha sempre accompagnato la sua carriera. A chiusura della serata il dj set di Coqò Djette, selecter materana che ama i vinili e la spontaneità.

La XIV edizione del Metaponto Beach Festival propone un’anteprima ad ingresso gratuito – in programma giovedì 16 agosto – frutto di una prestigiosa collaborazione con il Club Tenco, supportata dall’amministrazione comunale. Nell’ambito del format “Il Tenco ascolta”, alla presenza della giuria del prestigioso premio, si esibiranno cinque esordienti della musica d’autore, Valerio Zito, Dorso, Antonio Langone, Dely De Marzo e Roberta Palumbo.

Guest star della serata di giovedì, presentata da Paolo Talanca, sarà Dimartino, musicista e autore palermitano accompagnato in acustico dalla sua band. Dopo aver esordito nel 2010 con l’album “Cara maestra abbiamo”, del 2012 è il suo secondo lavoro, per la critica fra le migliori uscite discografiche dell’anno. Nel 2013 pubblica solo in vinile l’ep “Non vengo più mamma”, mentre del 2015 è “Un paese ci vuole”, concept album sul concetto di paese, liberamente ispirato a “La luna e i falò” di Cesare Pavese. E’ del 2017 il suo primo romanzo dal titolo “Un mondo raro”, dedicato alla cantante messicana Chavela Vargas, scritto insieme al cantautore Fabrizio Cammarata, con il quale ha inciso l’omonimo disco.