Viaggiare in Sicilia: due luoghi da scoprire

Se stai cercando delle attività entusiasmanti durante la tua prossima vacanza, la Sicilia è il posto ideale. Su questa incantevole isola c’è tanto da fare e da vedere. La Sicilia ha molto da offrire, tra cui città bellissime, panorami mozzafiato, spiagge meravigliose e molto altro ancora. La popolazione dell’isola è aumentata negli ultimi anni, e nel 2019 ha raggiunto i 5 milioni.

Pertanto, all'interno di questo articolo esaminiamo le due cose principali che dovresti fare per rendere la tua visita in Sicilia memorabile e piacevole.

La città storica di Palermo

Il capoluogo dell’isola esiste da più di 2.700 anni e possiede un ricco patrimonio culturale e architettonico. È un bel posto in cui passeggiare, e la sua ricca storia e la famosa cucina di strada lo rendono ideale per trascorrerci un weekend. Il Teatro Massimo di Palermo è uno dei luoghi migliori per assistere a uno spettacolo mentre si gira per la città, e i mercati sono un ottimo posto per mangiare cibo di strada o per una serata fuori con gli amici.

Scalare l’Etna

L’Etna è il vulcano più alto d’Europa, nonché uno di quelli più attivi del pianeta. Preparati a mettere le scarpe da trekking perché questa è senza dubbio una delle cose più affascinanti da fare in Sicilia!

Il Parco Nazionale dell’Etna copre un’area di oltre 350 kilometri quadrati e 20 paesi. Ti permette di assistere a una serie di panorami come i desolati campi di lava, i crateri vulcanici, le foreste e i vigneti. Tutto questo mentre cammini proprio sul vulcano. Se lo desideri, puoi anche fare snowboard sull’Etna. Puoi raggiungere la vetta solo con un’escursione guidata (ma potrebbe non essere possibile raggiungerla se l’Etna è molto attivo), ma i panorami dalla cima sono davvero mozzafiato. Perdere questo spettacolo sarebbe una grave mancanza, soprattutto se ti trovi già sull’isola.