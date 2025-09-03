IlSudOnLine

Venosa ospita i segretari della Lega di nove regioni per discutere del futuro del Sud

Diredazione

Set 3, 2025
Il vicepremier Matteo Salvini, durante una conferenza stampa a Montecitorio, Roma, 14 marzo 2019. ANSA/ALESSANDRO DI MEO

Nel fine settimana, la cittadina di Venosa (Potenza) diventa il cuore del dibattito politico sul Mezzogiorno. In occasione della seconda festa regionale della Lega Basilicata, il partito riunirà i segretari regionali di nove regioni italiane per un confronto dal titolo “Sud, ponte verso il domani”.

All’evento, in programma per sabato 6 e domenica 7 settembre, parteciperanno i rappresentanti della Lega di Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

“Discuteremo di Mezzogiorno e del contributo che un Sud in rilancio può offrire all’intero Paese”, ha dichiarato Pasquale Pepe, coordinatore regionale della Lega e vicepresidente della Giunta lucana.

La giornata di domenica vedrà anche la partecipazione del sottosegretario al Lavoro e vicesegretario federale della Lega, Claudio Durigon, atteso per un intervento sulle riforme in corso, a partire da quella delle pensioni.

Pepe ha sottolineato l’importanza della festa come occasione di confronto interno:

“È un momento di riflessione sulla Lega in Basilicata, un partito in crescita che sta diventando sempre più attrattivo grazie al lavoro sui territori e all’azione di governo, sia a livello regionale che comunale”.

Durante l’incontro si farà anche il punto sull’operato della Lega lucana all’interno della Giunta regionale, con l’obiettivo di rinnovare il dialogo con i cittadini e valutare eventuali nuove priorità per lo sviluppo della regione.

Di redazione

