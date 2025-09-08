Università, più fondi al Nord

Il Fondo di finanziamento ordinario sale a 6,55 miliardi. Lazio e Veneto tra le regioni più premiate, il Sud cresce meno ma con alcune eccezioni
Per il 2025 il Fondo di finanziamento ordinario (Ffo) destinato alle università italiane cresce ancora, arrivando a 6,55 miliardi di euro, contro i 6,2 del 2024. Una crescita diffusa che porta benefici a tutti gli atenei, seppure con differenze legate a dimensioni, territorio e specializzazioni.
Come si compone il Fondo
-
Costo standard per studente: 2,5 miliardi (in crescita rispetto ai 2,2 del 2024).
-
Spesa storica: 1,55 miliardi (in lieve calo dagli 1,61 precedenti).
-
Quota premiale: 2,5 miliardi (+100 milioni), pari al 30% del totale, ripartita in base a:
-
60% risultati della Vqr 2015-2019 (Valutazione qualità ricerca),
-
20% politiche di reclutamento,
-
20% indicatori di risultato collegati alla programmazione 2024-2026.
-
-
Perequazione: 141 milioni (1,5% del totale, in aumento dai 136 milioni del 2024).
La classifica assoluta: Sapienza prima, seguono Bologna e Federico II
Tra i grandi atenei restano ai vertici:
-
Roma Sapienza: 558,2 milioni (+4,6%)
-
Bologna: 461,1 milioni (+2,8%)
-
Napoli Federico II: 410,1 milioni (+1%)
-
Padova: 386,1 milioni (+5%)
A conferma che le “maxi-università” mantengono il primato in valore assoluto.
I Politecnici crescono di più
Se si guarda alle variazioni percentuali, il quadro è più interessante:
-
Politecnico di Milano, Torino e Bari: +5,2%, la crescita più sostenuta del sistema.
-
In media: +2,9% per i mega-atenei (oltre 40mila studenti), +2,6-2,8% per grandi e medi, +2,7% per i piccoli.
Nord, Centro e Sud: chi guadagna di più
-
Nord: +3,2%
-
Centro: +3,6% (trainato da Roma)
-
Sud e Isole: +2,1%
Ma non mancano eccezioni importanti al Sud:
-
Foggia, Salento, Politecnico di Bari, Napoli Partenope: tutte al +6%.
Le regioni: Lazio in testa
Tra le regioni, le crescite più significative sono:
-
Lazio: +4,5%
-
Veneto: +4,4%
-
Lombardia: +3,5%
-
Molise: +5,1% (unica università)
-
Liguria e Sardegna: +1%
Nel complesso, 21 atenei crescono almeno dell’1% e otto raggiungono il +6%, tra cui PoliTo, Verona, Pavia e Iuss Pavia.