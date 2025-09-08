IlSudOnLine

Università, più fondi al Nord

Set 8, 2025

Il Fondo di finanziamento ordinario sale a 6,55 miliardi. Lazio e Veneto tra le regioni più premiate, il Sud cresce meno ma con alcune eccezioni

Per il 2025 il Fondo di finanziamento ordinario (Ffo) destinato alle università italiane cresce ancora, arrivando a 6,55 miliardi di euro, contro i 6,2 del 2024. Una crescita diffusa che porta benefici a tutti gli atenei, seppure con differenze legate a dimensioni, territorio e specializzazioni.

Come si compone il Fondo

  • Costo standard per studente: 2,5 miliardi (in crescita rispetto ai 2,2 del 2024).

  • Spesa storica: 1,55 miliardi (in lieve calo dagli 1,61 precedenti).

  • Quota premiale: 2,5 miliardi (+100 milioni), pari al 30% del totale, ripartita in base a:

    • 60% risultati della Vqr 2015-2019 (Valutazione qualità ricerca),

    • 20% politiche di reclutamento,

    • 20% indicatori di risultato collegati alla programmazione 2024-2026.

  • Perequazione: 141 milioni (1,5% del totale, in aumento dai 136 milioni del 2024).

La classifica assoluta: Sapienza prima, seguono Bologna e Federico II

Tra i grandi atenei restano ai vertici:

  • Roma Sapienza: 558,2 milioni (+4,6%)

  • Bologna: 461,1 milioni (+2,8%)

  • Napoli Federico II: 410,1 milioni (+1%)

  • Padova: 386,1 milioni (+5%)

A conferma che le “maxi-università” mantengono il primato in valore assoluto.

I Politecnici crescono di più

Se si guarda alle variazioni percentuali, il quadro è più interessante:

  • Politecnico di Milano, Torino e Bari: +5,2%, la crescita più sostenuta del sistema.

  • In media: +2,9% per i mega-atenei (oltre 40mila studenti), +2,6-2,8% per grandi e medi, +2,7% per i piccoli.

Nord, Centro e Sud: chi guadagna di più

  • Nord: +3,2%

  • Centro: +3,6% (trainato da Roma)

  • Sud e Isole: +2,1%

Ma non mancano eccezioni importanti al Sud:

  • Foggia, Salento, Politecnico di Bari, Napoli Partenope: tutte al +6%.

Le regioni: Lazio in testa

Tra le regioni, le crescite più significative sono:

  • Lazio: +4,5%

  • Veneto: +4,4%

  • Lombardia: +3,5%

  • Molise: +5,1% (unica università)

  • Liguria e Sardegna: +1%

Nel complesso, 21 atenei crescono almeno dell’1% e otto raggiungono il +6%, tra cui PoliTo, Verona, Pavia e Iuss Pavia.

Di redazione

