Unibas: il 24 febbraio a Potenza confronto sull’Agenda 2030

“L’Unibas verso l’Agenda 2030: confronto sulle strategie per lo sviluppo sostenibile” è il titolo dell’incontro organizzato a Potenza, lunedì 24 febbraio (Campus Macchia Romana, ore 11.30, nella sede del Comincenter) per discutere degli obiettivi stabiliti dalle Nazioni Unite per uno sviluppo sostenibile. All’incontro partecipano la Rettrice dell’Università della Basilicata, Aurelia Sole, e il portavoce dell’ASviS e già Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Enrico Giovannini. Sono previsti gli interventi di Giuseppe Romaniello (Direttore generale Unibas), Patrizia Falabella (Prorettore alla didattica), Piero Lacorazza (Direttore Fondazione Appennino), e Severino Romano (docente di Economia Ambientale). Coordina Nicola Cavallo (Prorettore al Public Engagement). Nel 2015 l’Onu ha approvato l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i 17 “sustainable development goals”, articolati in 169 target, da raggiungere entro il 2030. L’incontro è organizzato dall’Ateneo lucano, in collaborazione con l’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) e la Fondazione Appennino.

L’incontro sarà trasmesso in streaming sui canali social youtube dell’Ateneo