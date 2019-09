Una nuova sala cinematografica a Taormina

DI FAUSTA TESTAJ’

La Fondazione Taormina Arte Sicilia, dopo gli eventi estivi al Teatro Antico con punte di eccellenza (Andrea Bocelli e Monica Guerritore su tutti), prosegue con l’attività autunnale e invernale, quella più cara alla Città di Taormina, con l’apertura – il prossimo 13 settembre alla Casa del Cinema – di una saletta che ospiterà permanentemente una programmazione cinematografica. Si inizia con film rari e inediti, girati a Taormina. Fotogrammi unici non solo di personaggi noti ma anche di scorci simbolo della città: il Teatro Antico, il fascino e il lusso del San Domenico, il suggestivo Corso Umberto, i tanti vicoli, la Villa Comunale, la Stazione ferroviaria, l’Isola Bella, il Capo Taormina e l’imponenza dell’Etna. Ad inaugurare il nuovo spazio culturale un film tedesco, inedito in Italia, di Hans Deppe Gitarren klingen leise durch die Nacht (1959), in versione originale con i sottotitoli italiani appositamente realizzatati. Un film romantico e musicale che ha come protagonisti Fred Bertelmann, Margit Nünke and Vivi Bach. La trama è semplice: Fred Wiener, noto cantante austriaco, viaggia da solo in Sicilia e vive in una piccola villa a Taormina. La proprietaria è una bellissima siciliana di nome Marina. Durante una festa, i due cantano e ballano insieme e si scoprono perdutamente innamorati ma Fred, prima di partire, ha annunciato a Vienna il suo matrimonio con la ballerina Ninon Lorraine…

Si inaugura una saletta cinematografica a Taormina. Uno spazio culturale che restituisce la possibilità di svolgere attività cinematografiche permanenti nella città sede di uno dei più antichi festival italiani.

La programmazione proseguirà fino a metà novembre con numerose altre chicche tra le quali L’immagine meravigliosa (1951) di Richard Brooks ma anche il più noto L’avventura (1960) di Michelangelo Antonioni. Alla inaugurazione, che rappresenta una importante svolta nella vita culturale di Taormina, saranno presenti l’Assessore Regionale al Turismo, Sport, Spettacolo Manlio Messina, il Sindaco di Taormina Mario Bolognari e il Commissario Straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia, Pietro Di Miceli.

Inoltre, visto il notevole apprezzamento e i numerosi visitatori, la mostra “Le Stelle di Taormina” è prorogata fino al 6 gennaio 2020, sempre presso la Casa del Cinema. L’esposizione – curata da Ninni Panzera – propone, attraverso materiali rigorosamente originali, una visuale molto particolare di Taormina, quella dei set dei 46 film che hanno “scelto” Taormina come loro straordinaria location e di cui cittadini e turisti ne potranno godere anche le immagini grazie alla prossima programmazione cinematografica.