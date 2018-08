Prende avvio domani, 3 agosto, con un concerto in piazza della Vittoria a Tezze sul Brenta in provincia di Vicenza, il tour in Veneto dell’Orchestra di Fiati Rocco D’Ambrosio di Montescaglioso. Dopo la positiva accoglienza ricevuta lo scorso anno in Veneto e Trentino, la formazione di fiati lucana torna nel Nord Italia con nove concerti in piazza portando un nuovo progetto musicale: Rossini – Verdi & Friends INAUDITI.

“La banda tradizionale del Mezzogiorno una delle forme più originali di divulgazione dell’opera lirica – afferma il direttore artistico del Laboratorio Arte, Musica e Spettacolo (Lams) Matera e direttore dell’Orchestra di fiati “Rocco D’Ambrosio” Giovanni Pompeo –

il progetto “Rossini – Verdi & Friends INAUDITI” nasce allo scopo di salvaguardare, tutelare e valorizzare la banda tradizionale. Il repertorio che presenteremo al pubblico veneto è incentrato sulle più celebri sinfonie, ouverture, arie d’opera, duetti e concertati, tratte dal grande repertorio musicale dell’Opera. Nelle più belle piazze di una terra che vanta una tradizione prestigiosa nell’ambito della formazione musicale, rinomata per la qualità dei suoi cori polifonici e delle sue orchestre, risuoneranno, in originali e tipiche elaborazioni, attraverso l’inconfondibile “sound” degli strumenti a fiato le più belle pagine della musica lirica. Partiture che saranno eseguite dai soli strumenti, con i flicorni (sopranino, soprano, tenore e baritono) al posto delle voci dei cantanti”.

Il tour del Veneto prevede nove appuntamenti: il concerto d’apertura si terrà venerdì 3 agosto a Tezze sul Brenta. Il tour toccherà poi Cittadella, Belvedere di Tezze, Cison di Valmarino, Jesolo, Bassano con il concerto a favore della Città della speranza, Rovigo, Alpago e infine, il 12 agosto, Asiago.

La tournee veneta dell’Orchestra di Fiati Rocco D’Ambrosio è organizzata in collaborazione con Dolce Consort Ensemble, laboratorio di musica antica di Tezze.

“Alcuni anni fa – ricorda il presidente del Lams Cosmo Damiano Pompeo – il Dolce Consort Ensemble, presieduto da Mara Fiorese, è arrivato fino a Matera per partecipare al concorso “Rosa Ponselle” da noi organizzato. Quel primo positivo incontro ha dato vita a un gemellaggio fra musicisti e territori. Il 3 agosto, al concerto d’apertura a Tezze sul Brenta sarà presente anche il sindaco di Montescaglioso Vincenzo Zito”.